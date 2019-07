Pokémon GO - Crypto-Pokémon: Aussehen, Fähigkeiten & mehr

Pokémon GO bekommt bald einen ganz neuen Story-Teil: Team Rocket setzt zur PokéStop-Invasion an und Niantic führt mit den Schatten aka Crypto-Pokémon einen neuen Pokémon-Typ ein. Nach unzähligen Andeutungen und Leaks ist jetzt endlich auch in den offiziellen Patch Notes vom Angriff durch Team Rocket die Rede. Zusätzlich steht fest, welche Pokémon als Crypto-Version auftauchen und erste Bilder samt Infos sind geleakt.

Team Rocket-Event & PokéStop-Invasionen bestätigt

Update 0.149.0 für Pokémon GO sorgt endlich für Gewissheit. Die Leaks bewahrheiten sich und Niantic bittet die Trainer in den offiziellen Patch Notes um Hilfe. Gleichzeitig werden auch die Schatten-Pokémon als Team GO Rocket-Grunts angeteast.

"Trainer, wir brauchen eure Hilfe! Team GO Rocket erobert die Welt von Pokémon GO!"

Das können die Schatten-Pokémon & so sehen sie aus

Das können sie: Schatten- beziehungsweise Crypto-Pokémon sind korrumpierte Pokémon, die Team Rocket als Grunts benutzt. Ihr könnt sie fangen und 'reinigen'. Das verleiht den Biestern einen ordentlichen Boost der Statistiken. Außerdem lernen sie eine neue Auflade-Attacke namens "Return", also Rückkehr.

'Gereinigte' Pokémon bekommen außerdem auch noch einige dauerhafte Vorteile, haben eigene Animations-Effekte und ein neues Icon. Allerdings sollen es die neuen Crypto-Pokémon schwerer haben, wenn es ums Stufen aufsteigen geht (via ComicBook).

So sehen sie aus: Dataminer haben bereits jede Menge Schatten-Pokémon in den Tiefen des Updates entdeckt. Sie haben rote Augen und eine lila wabernde Umgebung. Hier könnt ihr euch einige der ersten geleakten Bilder ansehen.

SPOILER ALERT!!



Shadow Pokemon Spirits found!

(Currently not live in the game)#PokemonGO pic.twitter.com/GjFHD3Dwjh — GO Field Guide (@GOFieldGuideApp) July 16, 2019

This is just a quick look at was dug up out of the latest update. Expect Shadow Pokémon to be released in the imminent future!! Lots of new data coming in right now! #PokemonGO pic.twitter.com/30jLsoZ7pn — DX1 (@DX1Tweets) July 16, 2019

Im Vergleich:

#Info



A lot of Shadow Pokemon has been added in the latest version , seems like this is the next big content after shiny in the game.



Here is a comparison on how a shadow Pokemon (left pic) will differ from normal (Right)from the game master not live ingame !! pic.twitter.com/7XRTBHzRJR — ?IV Coord$ PokémonGO (@Shankha_Deep17) July 16, 2019

Bisher nur Leaks: Auch wenn die Crypto-Pokémon und das Team Rocket-Event jetzt offiziell bestätigt sind, befinden sich die Schatten-Pokémon bisher nur im Spielcode. Das muss nicht heißen, dass sie genau so auch ihren Weg ins Spiel finden. Ihr solltet die Bilder und Werte also lieber noch mit Vorsicht genießen.

Was sagt ihr zu den Schatten-Pokémon? Freut ihr euch auf das Event mit Team GO Rocket?

Pokémon GO - Die skurrilsten Pokémon-Fundorte ansehen