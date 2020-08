Pokémon: In Gold & Silber sollte es ursprünglich 251 Shinys geben

Nach über 24 Jahren mit zahlreichen Pokémon-Editionen ist es kein Wunder, dass Entwickler Game Freak und Nintendo so einige Pokémon und Features verwarfen. Der bekannte Mythenjäger Dr. Lava, der sich unter anderem mit verlorenen Pokémon und geschnittenen Inhalten beschäftigt, berichtete jetzt von 251 Shiny-Pokémon, die es nicht in Pokémon Gold & Silber auf den GameBoy Color schafften.

Gold & Silber-Demo zeigt verlorene Shiny-Pokémon

Beinahe wäre die Jagd nach Shiny-Pokémon weniger erstrebenswert gewesen, denn eigentlich sollte jedes Pokémon bereits in den Editionen Gold & Silber seine eigene farbliche Alternative erhalten. Während wir in den erhältlichen Editionen Gold & Silber davon aber nicht wirklich viel merken, gab es in der Gold & Silber-Demo von 1997 ganze 251 Shiny-Pokémon - für jedes damals existierende Pokémon der ersten beiden Generationen jeweils eins. Und das bekannte Shiny-Garados war in der Demo nicht mal rot, so wie wir es heute kennen, sondern grau. In der finalen Version von Gold & Silber hat sich also noch so einiges verändert.

Während Dr. Lava auf Twitter einen Ausschnitt der Demo-Sprites samt Shiny-Variante postete, findet ihr auf seiner Webseite mehr zu den Demo-Pokémon und den Shiny-Varianten.

Dr. Lava hat in der Vergangenheit aber noch mehr herausgefunden. So gab es für Garados eigentlich ein anderes Design, das doch sehr bizarr aussieht. Außerdem spielen Pokémon Rot & Blau zur selben Zeit wie Pokémon Rubin & Saphir. Warum das so ist, lest ihr hier:

Wie sehr hättet ihr euch gewünscht, dass es bereits in Pokémon Gold & Silber standardmäßig Shiny-Pokémon gegeben hätte? Oder seid ihr froh darüber, dass die Shinys heute doch seltener sind, weil euch die Jagd nach diesen Pokémon so gut gefällt?