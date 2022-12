Pokémon Karmesin/Purpur: An diesem Ort könnt ihr perfekt EXP farmen, ohne einen Finger zu rühren

Pokémon Karmesin und Purpur macht euch das Aufleveln eurer Taschenmonster bereits etwas angenehmer als die früheren Generationen. Dank der neuen Auto-Kämpfe könnt ihr eure Pokémon ganz einfach ausschicken und alleine kämpfen lassen. Die Methode hat allerdings auch einige Nachteile. Ihr bekommt nicht nur weniger Erfahrung, sondern müsst auch darauf achten, dass es immer genug Gegner für euren Partner in der Nähe gibt und ihr selbst nicht angegriffen werdet.

Fans haben jetzt aber den perfekten Ort gefunden, um eure Pokémon stetig aufzuleveln, ohne das ihr etwas dafür tun müsst. Ihr könnt stattdessen die Switch neben euch legen und ganz entspannt nebenbei Netflix schauen.

Die beste Stelle, um Pokémon AFK zu leveln

Der Trick kommt von YouTuber Dan Berr. Er hat einen Krater in der Nördlichen Zone 2 entdeckt, an der Pokémon verlässlich nachspawnen. Allerdings könnt ihr die Stelle nicht gleich zu Anfang des Spiels erreichen, da euer Koraidon/Miraidon erst einmal Klettern gelernt haben muss. Ihr müsst also die Herrscher-Pokémon besiegt haben.

So funktioniert der Trick: Seid ihr dann am Krater angekommen, erwarten euch hier ein Haufen Entorons, Dratinis, Aquana und in Pokémon Purpur außerdem Grolldra. Alles, was ihr jetzt tun müsst, ist ein Pokémon eurer Wahl (am besten sind hier die Typen Elektro, Pflanze, Eis und Fee geeignet) in den Auto-Kampf zu schicken. Springt dann mit eurem Reit-Pokémon entweder auf die Säule in der Mitte oder den Rand des Kraters. Haltet euch aber nicht an den Wänden fest.

Nicht komplett automatisch: Da der Krater so klein ist, spawnen neue Pokémon hier einfach nach, solange ihr auf dem Rand steht. Gleichzeitig lauft ihr keine Gefahr, selbst angegriffen zu werden. Komplett automatisch ist die Methode trotzdem nicht. Es kann von Zeit zu Zeit vorkommen, dass ihr ein neues Ziel für euren Partner auswählen müsst oder die Pokémon im Krater nicht nachspawnen, wenn ihr ungünstig steht. Hier müsst ihr einfach etwas nachjustieren.

Die Methode könnt ihr euch hier auch im Detail anschauen:

Mehr Tipps und Tricks zu Pokémon Karmesin/Purpur:

Ein kleiner Tipp zum Schluss: Wollt ihr es nicht mit mehreren Pokémon-Typen gleichzeitig aufnehmen, könnt ihr auch mit Sandwiches nachhelfen, die ihr beim Picknick zubereitet. Sandwiches mit der Fundkraft Wasser etwa sorgen dafür, dass ihr fast ausschließlich auf Entoron und Aquana treffen werdet.

Übrigens sind Auto-Kämpfe auch für Shiny-Jäger*innen interessant. Sie helfen euch nämlich, besonders die schwer zu identifizierbaren Shinys zu erkennen.