Karmesin und Purpur: Dieses Pokémon ist perfekt für 6 Sterne Solo-Raids

Pokémon Karmesin und Purpur liefert euch gegen Ende auch Raids, die deutlich schwieriger ausfallen als der Rest des Spiels. Es gibt aber ein Pokémon, das in der Lage ist, jede dieser Herausforderungen ganz alleine zu meistern. Auch die mit 6 Sternen. Welches Pokémon ihr dafür braucht und wie das funktioniert, erfahrt ihr hier.

Karmesin und Purpur-Trainer haben das perfekte Pokémon für 6 Sterne-Solo-Raids entdeckt

Zusammenarbeit ist kein Muss: Wer keine Lust oder Zeit hat, mit anderen Trainern zusammen zu arbeiten, muss das auch nicht. Ihr könnt die Tera-Raids auch ohne Probleme ganz allein bewältigen, falls ihr zum Beispiel kein Nintendo Switch Online-Abo habt.

Das perfekte Pokémon dafür scheint nun auch schon entdeckt worden zu sein: Es handelt sich dabei um Eisenhand. Mit den beiden Attacken Bauchtrommel und Ableithieb solltet ihr in der Lage sein, problemlos jeden 6 Sterne-Raid allein zu meistern.

Einen Haken hat die Sache: Das Pokémon ist ein exklusiv der Purpur-Version vorbehaltenes Taschenmonster. Ihr könnt es also nicht fangen, wenn ihr die Karmesin-Edition besitzt. Aber ihr könnt es problemlos mit anderen Trainern traden.

So funktioniert's:

Schnappt euch das Pokémon Eisenhand. Auffindbar in Pokémon Purpur in Zone Null.

Schnappt euch am besten ein Eisenhand mit dem Tera-Typen Kampf!

Levelt euer Pokémon auf Stufe 100 hoch und lernt die beiden Attacken: Bauchtrommel Ableithieb

Trainiert euer Pokémon, am besten vor allem im Hinblick auf Angriff und Lebenspunkte.

Sucht euch idealerweise einen 6 Sterne-Tera-Raid, der für eure Angriffen besonders anfällig ist oder einen, der euch nicht in den Schlaf versetzen kann oder ähnliches.

Setzt direkt bei der ersten Gelegenheit Bauchtrommel ein, um euch deutlich stärker zu machen. Das entzieht eurem Eisenhand-Pokémon zwar auch KP, aber keine Sorge.

Setzt als zweites direkt Ableithieb ein. Die Attacke macht jetzt nicht nur deutlich mehr Schaden, sondern gibt euch auch direkt die Hälfte des verursachten Schadens als KP wieder zurück.

Wiederholt das Procedere, bis ihr gewonnen habt.

So oder so ähnlich dürfte das dann in Aktion aussehen:

Mehr über Tera-Raids und andere Endgame-Aktivitäten in Pokémon Karmesin und Purpur lest ihr hier:

Pokémon Karmesin und Purpur wurden am 18. November exklusiv für Nintendo Switch veröffentlicht. Trotz des mangelhaften Technik-Zustands des Spiels hat es sämtliche Verkaufsrekorde aller Nintendo-Plattformen innerhalb kürzester Zeit gebrochen. Wenn ihr wissen wollt, wie Karmesin und Purpur mit 60 FPS aussehen könnten, bitte hier entlang.

Habt ihr schon 6 Sterne-Raids mit dem Eisenhand-Pokémon ausprobiert oder vielleicht noch andere Tipps parat?