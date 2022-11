Pokémon Karmesin/Purpur: Holt euch exklusive Pokémon dank Tausch-Codes

Wie in eigentlich allen Pokémon Generationen, gibt es auch für Karmesin und Purpur jeweils Taschenmonster, die exklusiv nur in einer der beiden Editionen vorkommt. Wenn ihr euch so ein Pokémon in eure Edition holen wollt, bleibt euch also nichts anderes übrig, als mit euren Freund*innen zu tauschen. Lassen die sich aber so gar nicht für das Pokémon Franchise begeistern, schaut ihr in die Röhre. Einige Poké-Fans haben sich aber genau für solche Fälle eine Lösung überlegt, damit alle an das gewünschte Pokémon kommen: Tausch-Codes.

Eine Liste aller exklusiven Pokémon in Karmesin und Purpur findet ihr übrigens hier:

7 2 Mehr zum Thema Pokémon Karmesin/Purpur: Alle exklusiven Pokémon in der Liste

Tauschen auch ohne befreundete Personen

Damit hat u.a. Youtuber Austin John ein super praktisches System mit Tausch-Codes entwickelt, das Spieler*innen matched, die entsprechende Pokémon tauschen wollen. Er hat dabei jedem Pokémon Nummern zugewiesen, die ihr dann im Spiel eingeben müsst, um es zu tauschen.

Konkret funktioniert das so:

Öffnet das Menü mit X

Wählt das PokéPortal

Wählt dort Link-Tausch

In diesem Screen könnt ihr dann ein Passwort eingeben, dafür verwendet ihr dann eben den entsprechenden Code.

So funktioniert das System: Die den Pokémon zugeordneten Nummern halten sich dabei übrigens an die Pokédex-Einträge der jeweiligen Taschenmonster. Wenn ihr also z.B. ein Felori gegen ein Krokel tauschen wollt, gebt ihr folgende Zahlen ein: 0001-0004.

Eine Person, die den umgekehrten Tausch machen möchte, gibt dasselbe ein. Dadurch habt ihr die Chance, jemanden zu finden, der mit euch das entsprechende Pokémon tauscht. Wenn euch dann ein*e Trainer*in mit demselben Pokémon begegnet, verlasst den Tausch einfach und versucht es erneut.

Tausch-Codes im Überblick

Die vollständige Liste seht ihr hier, auf dem Twitter Account von Austin John:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Ein bisschen Glück ist bei der Sache natürlich trotzdem nötig, je mehr Spieler*innen aber diese Codes nutzen, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass jede*r an die gewünschten Pokémon kommt. Wir haben diesen Code ebenfalls ausprobiert und es hat direkt geklappt.

Probiert die Codes also auf jeden Fall auch selbst aus und tauscht was das Zeug hält. Schreibt uns dann auch gerne in die Kommentare, ob es bei euch ebenfalls geklappt hat.