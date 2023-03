Pokémon Karmesin/Purpur: DLC-Leak verspricht neue, spezielle Tera-Formen

Die Terakristallisierung aus Pokémon Karmesin/Purpur könnte in den DLCs noch wichtiger werden.

Pokémon Karmesin und Purpur bekommen zwei DLCs. Zu denen existieren selbstverständlich auch schon ein paar Infos, aber noch mehr Gerüchte, Leaks und Spekulationen. Dem neuesten Leak zufolge erwarten uns in Zukunft zum Beispiel ganz besondere, neue Tera-Formen. Die hängen wohl mit den Tera-Typen der Pokémon zusammen.

Pokémon könnten im Karmesin/Purpur-DLC neue Terakristallisierungs-Formen bekommen

Darum geht's: Pokémon Karmesin und Purpur sollen erweitert werden. Das funktioniert über einen frisch angekündigten DLC-Pass namens Der Schatz von Zone Null, der sich in zwei Teile aufteilt. Einer heißt Die Türkisgrüne Maske und der andere Die indigoblaue Scheibe.

Beide kommen noch dieses Jahr und insgesamt sollen laut einem Leak 223 neue, beziehungsweise zurückkehrende Pokémon enthalten sein. Hier könnt ihr euch den Trailer ansehen:

2:03 Pokémon Karmesin und Purpur-Trailer enthüllt den DLC Der Schatz von Zone Null

Neue Terakristallisierungs-Formen? Zusätzlich gibt es jetzt einen Leak, der sich um die Tera-Typen der Pokémon und ihre Tera-Kristallisierung dreht. Dabei handelt es sich um neue Funktionen, die mit den neuesten Pokémon-Teilen Einzug gehalten haben. Wie Terakristallisierung funktioniert, lest ihr in diesem GamePro-Beitrag.

Per DLC sollen nun offenbar spezielle, neue Formen dieser Terakristallisierung eingeführt werden. Die hängen ihrerseits von den Tera-Typen der Pokémon ab, stehen aber nicht allen Pokémon zur Verfügung. Bisher klingt das alles so, als würde es sich dabei in erster Linie um ein kosmetisches Feature und einen neuen Look handeln.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Woher stammt der Leak? Ursprünglich aus einer anonymen Quelle, daher gilt der Inhalt als umstritten. Allerdings gibt es mit dem kryptischen Pokémon-Insider Riddler Khul eine weitere, bekannte Quelle, die die Echtheit des Leaks bestätigt.

Natürlich gilt aber auch in diesem Fall, was wir bei Leaks, Gerüchten und Spekulationen immer predigen: Genießt diese Behauptungen mit der gebotenen Vorsicht. Freut euch nicht zu früh und wartet auf offizielle Ankündigungen.

Wie klingen diese möglichen neuen Terakristallisierungsformen für euch? Was erhofft ihr euch sonst von den DLCs?