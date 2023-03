Pokémon Karmesin/Purpur-DLCs: Über 230 Pokémon kehren laut Leak zurück - darunter Gen 1-Starter

Die neuen Pokémon-Erweiterungen bringen über 230 neue Taschenmonster ins Spiel.

Zum Ende des Jahres erscheinen die beiden Erweiterungen „Die türkisgrüne Maske“ und „Die indigoblaue Scheibe“ für Pokémon Karmesin & Purpur. Darin erleben wir neue Abenteuer und bekommen einen Schub neuer Pokémon aus früheren Generationen.

Mit dem Trailer wurden bereits 25 der kommenden Pokémon enthüllt. Ein neuer Leak könnte nun einen Großteil der Pokémon verraten, die mit den DLCs Einzug ins Spiel halten werden.

Pokémon Karmesin/Purpur-DLCs bringen Gen 1-Starter ins Spiel

Wie viele neue Pokémon wird es geben? The Pokémon Company hat bereits in einer Pressemitteilung verraten, dass über 230 Pokémon aus älteren Generationen mit den Erweiterungen in der Paldea-Region zu finden sein werden.

Darunter befinden sich nicht nur Pokémon, die in der freien Wildbahn zu finden sind, sondern auch solche, die durch den Pokémon Home-Service ins Spiel transferiert werden können. Dabei handelt es sich um eine globale Pokémon-Box, mit der die Taschenmonster zwischen unterschiedlichen Spielen bewegt werden können.

Welche Pokémon kommen mit den DLCs? Dataminer haben im Quellcode des Updates auf Version 1.2.0 eine Liste an Pokémon gefunden, die dank der DLCs im Spiel zu finden sein werden. Schon in Schwert und Schild waren gelöschte Pokédex-Einträge erste Hinweise auf die Pokémon, die mit kommenden DLCs den Weg ins Spiel finden.

Unter den Pokémon befinden sich fast alle Starter-Pokémon mit ihren Entwicklungen, also auch Bisasam, Glumanda und Schiggy aus der ersten Generation. Eine Ausnahme bilden nur die Starterpokémon aus Pokémon Schwarz & Weiß, hier hat es nur Admurai ins Spiel geschafft.

Doch trotzdem gibt es mit Pokémon wie Zelebritz einige Taschenmonster aus Schwarz & Weiß. Wieso also genau die Starterpokémon fehlen, bleibt unklar. Allerdings beinhaltet die Liste des Leakers auch nur 223 Pokémon statt der von The Pokémon Company versprochenen 230. Einige Pokémon dürften also noch fehlen.

Außerdem fällt auf, dass sich unter den Pokémon keine Legendaries befinden. Es bleibt also abzuwarten, welche Pokémon es tatsächlich nach Karmesin & Purpur schaffen.

Übrigens: Es könnten immer noch einige Pokémon übrig bleiben, die durch Pokémon Karmesin & Purpur immer noch nicht auf Switch transferiert werden könnten. Sobald wir die vollständige Liste aller Pokémon wissen, die mit den Erweiterungen Einzug ins Spiel haben werden, lassen wir es euch wissen.

