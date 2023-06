Pokémon Karmesin/Purpur bringt wohl Mew zurück - doch es gibt ein Problem

Zum Ende des Jahres werden Pokémon Karmesin & Purpur mit der „Der Schatz von Zone Null“-Erweiterung versorgt. Der erste Teil „Die türkisgrüne Maske“ soll im Herbst 2023 erscheinen, wohingegen „Die indigoblaue Scheibe“ als zweiter Teil im Winter 2023 kommt.

In den kostenpflichtigen DLCs wird es altbekannte Pokémon geben, die ihr Debüt in Paldea feiern. Doch unter diesen Pokémon könnte sich laut Dataminern ein legendäres Pokémon aus Gen 1 befinden, das uns im Kampf begegnet - entweder als Freund oder als Feind.

Pokémon Karmesin & Purpur: Mew könnte zurückkehren

Was haben die Dataminer gefunden? Der aktuelle Patch von Karmesin & Purpur soll auf die kommenden Erweiterungen vorbereiten. Während Nintendo nicht viel von offizieller Seite bekannt gegeben hat, stehen im Quellcode noch mehr Informationen, die Details zu den DLCs verraten.

In den Daten wird das legendäre Pokémon Mew erwähnt. Doch womöglich können wir es gar nicht fangen, sondern ihm nur im Kampf begegnen:

In der Textpassage heißt es nämlich, dass „Mew alles tun wird, um gegen diesen furchterregenden Gegner zu bestehen!“. Leider gibt es keine weiteren Hinweise auf Mew, doch aus dem Text können wir bereits ziehen, dass Mew in irgendeinen Kampf verwickelt sein wird.

Es ist unklar, ob wir der Gegner sein werden oder ob Mew sich vielleicht in einen Kampf mit Mewtu stürzen wird. Gerüchten zufolge soll es nämlich in der Zukunft einen 7-Sterne-Tera-Raid geben, in dem wir gegen Mewtu kämpfen müssen. Möglicherweise ist Mew ein KI-Verbündeter, der sich nur für diesen Kampf anschließt.

Leider wäre es dann nicht möglich, Mew in sein Team aufzunehmen und mit ihm durch Paldea zu reisen. Doch da es sich hierbei bislang nur um einen inoffiziellen Leak handelt, sollten wir so oder so abwarten, bis Nintendo dazu offizielle Informationen enthüllt.

Im folgenden Trailer seht ihr die Inhalte aus den beiden DLCs zu Pokémon Karmesin & Purpur:

3:17 Pokémon Karmesin und Purpur - Der The Hidden Treasure of Area Zero-DLC im Trailer

Das bietet „Der Schatz von Zone Null“

Im ersten Teil der Erweiterung bereisen wir die Kitakami-Provinz. Die Gegend zeichnet sich durch ihre Reisfelder und Apfelbaumplantagen aus und veranstaltet regelmäßig Festivals, an denen wir teilnehmen. Neue Pokémon aus dieser Erweiterung sind beispielsweise Vulpix, Samurzel und Barschwa.

Auch im zweiten Teil gibt es ein völlig neues Areal. Hier verschlägt es uns an die Blaubeer-Akademie, die sich auf dem Meer befindet. Hier können wir unter anderem Jurob, Elezeba und Psiau fangen.

Was würdet ihr von einem Gruppenkampf mit Mew halten? Hättet ihr lieber ein anderes Pokémon als Kampfgefährten?