Pokémon Karmesin/Purpur: DLC Teil 1 hat ein Release-Datum - und er kommt schon bald

Der erste Teil der Erweiterung hat ein konkretes Release-Datum.

Dass Pokémon Karmesin und Purpur einen DLC erhalten und dass dieser in zwei Teilen erscheinen wird wurde bereits auf der Pokémon Direct im Februar angekündigt. In der heutigen Pokémon Presents wurde jetzt aber auch das Release-Datum für den ersten Part enthüllt. Wir verraten euch alles, was ihr wissen müsst.

Der erste Teil von "Der Schatz von Zone Null" hat ein Release-Datum

Darum geht's: Die Erweiterung heißt insgesamt "Der Schatz von Zone Null" (beziehungsweise auf Englisch "The Hidden Treasure of Area Zero"). Der erste Part hat den Namen "Die Türkisgrüne Maske" (The Teal Mask).

Das Release-Datum ist dieses ersten Teils ist der 13. September 2023

Hier könnt ihr euch den Trailer anschauen:

4:07 Pokémon Karmesin/Purpur Der Schatz von Zone Null - Teil 1: Die Türkisgrüne Maske im Trailer

Wie steht's um Teil 2? Der zweite Part heißt "Die Indigoblaue Scheibe" (The Indigo Disk) und hat noch keinen ganz konkreten Release-Termin, sondern nur einen groben Veröffentlichungs-Zeitraum. Er erscheint im Winter 2023.

Hier geht's zu den weiteren Ankündigungen aus der Show:

Das erwartet euch in den Erweiterungen

Mit den beiden DLCs erwarten euch nicht nur neue Geschichten, sondern ihr könnt auch Pokémon fangen, die es bisher im Hauptspiel in Paldea nicht anzutreffen gab. Mit dabei sind im ersten Teil beispielsweise Vulpix, Vulnona, Yanma, Samurzel und einige mehr.

In "Die Indigoblaue Scheibe" wird die Liste an Taschenmonstern dann im Winter noch mal zusätzlich erweitert. Insgesamt sollen es in beiden Teilen der Erweiterung zusammen dann 230 Stück sein. Darunter sind auch legendäre Pokémon.

Karmesin und Purpur, die beiden Editionen des neuesten Pokémon-Spiels für die Switch, sind übrigens die ersten Titel der Reihe, die uns eine komplett offene Welt nahtlos erkunden lässt. Das Spiel kämpft seit Release mit technischen Problemen, kam aber davon abgesehen bei vielen Fans gut an.

Freut ihr euch schon auf die Erweiterung und was erhofft ihr euch vom ersten Part des DLCs?