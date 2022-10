Pokémon Karmesin und Purpur: Eier entstehen jetzt beim Picknick und Fans sind verwirrt

Pokémon Karmesin und Purpur schicken sich an, eine große Änderung bei der Pokémon-Zucht einzuführen. Im neuen Trailer war zu sehen, dass Eier jetzt beim Picknicken gefunden werden können. Was bei vielen Frans für Verwirrung sorgt und viele Fragen aufwirft. Womöglich stellt der Gen 9-Teil die komplette Mechanik der Pokémon-Vermehrung auf den Kopf.

Pokémon Karmesin/Purpur: Neuer Trailer zeigt Eierfund beim Picknicken

Darum geht's: In Pokémon Karmesin und Purpur können wir ein Picknick veranstalten. Das dient unter anderem als soziale Aktivität im Multiplayer, außerdem können wir in einem Minispiel Sandwiches zubereitn, Pokémon baden dürfen wir auch. Offenbar finden wir aber auch Eier in einem Korb.

Zumindest ist das so im neuen, fünfzehn Minuten langen Gameplay-Trailer zu sehen:

Wir können also nicht nur mit unseren Freund*innen abhängen, Essen machen und Pokémon füttern sowie baden, sondern finden auf mysteriöse Art und Weise auch Pokémon-Eier in einem Korb. Das wirkt noch ein bisschen rätselhafter, als die Mechanik bisher sowieso schon war.

Mehr Pokémon-News bekommt ihr hier:

Was die Eier beim Picknicken bedeuten könnten

Bei der neuen Eier-Mechanik im Zusammenhang mit dem Picknick bleibt nämlich völlig unklar, ob wir die Eier irgendwie beeinflussen können. Zum Beispiel indem wir zwei Pokémon auswählen, wie das bisher der Fall war.

Seit der zweiten Generation stecken wir zwei miteinander kompatible Pokémon in den Pokémon-Hort und bekommen dadurch ein Ei. Auch wenn ausdrücklich noch nie gesehen wurde, wie Pokémon Eier legen, kommt es hier offenbar zu einer Art Paarung mit dem entsprechenden Ergebnis.

Anhand der beiden Eltern-Pokémon lässt sich beeinflussen, was für ein Pokémon wir dabei herausbekommen. Das ist natürlich besonders für Shiny-Jäger*innen wichtig, die für ihre Zucht-Tätigkeiten selbstverständlich auch Eier nutzen.

Wie ist es in Karmesin/Purpur? Nun fragen sich viele Pokémon-Fans, ob der neue Teil das Ganze komplett umkrempelt:

Womöglich gibt es gar keinen Pokémon-Hort mehr und Eier entstehen nur noch beim Picknick. Aber können wir das dann beeinflussen und wenn ja, wie?

Oder bleibt eigentlich alles beim Alten mit der Zucht im Hort? Eventuell könnten die Eier beim Picknickauch nur zufällige Bonus-Eier sein, oder welche, die sich durch andere Faktoren irgendwie beeinflussen lassen.

Ganz genau wissen wir es spätestens, wenn wir endlich selbst Pokémon Karmesin und Purpur spielen können. Das dauert gar nicht mehr so lange: Das Gen 9-Pokémonspiel erscheint am 18. November für die Nintendo Switch und bietet unter anderem zum ersten Mal eine nahtlos zusammenhängende Open World.

Was glaubt ihr: Liefern Karmesin und Purpur womöglich endlich eine Antwort auf die Frage, wo die Pokémon-Eier herkommen und wie sie entstehen?