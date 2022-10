Irgendwer hat einer Königspython Pokémon GO-spielen beigebracht – ja, wirklich!

Schlangen stecken voller Überraschungen, gerade wenn es darum geht, Tiere zu jagen. Manche davon sind in Tierdokus zu sehen, wie zum Beispiel, wenn riesige, halb verdaute Tiere ihren Körper ausbeulen, andere sind zumindest uns gänzlich neu. Wie zum Beispiel bei dieser Königspython hier. Die kann nämlich offensichtlich sogar Pokémon GO auf dem Smartphone ihrer Besitzerin spielen. Na gut, mit einigen Einschränkungen, aber hey, sie gibt sich redlich Mühe und das ist ja schließlich, was zählt.

Habt ihr schon mal eine zockende Schlange gesehen?

Wahrscheinlich nicht! Aber keine Sorge, wir sind für euch da, um euch davor zu bewahren, das zu verpassen. Soll heißen: Hier zeigen wir euch ein Video, in dem ihr einer Schlange beim Pokémon GO Spielen zusehen könnt. Sie schmeißt den Pokéball, als hätte sie nie etwas anderes getan.

So richtig reibungslos klappt das Ganze natürlich noch nicht. Das Wadribie will sich einfach nicht fangen lassen und die Schlange bekommt das mit dem Andrehen des Balls noch nicht ganz optimal hin. Aber schließlich macht Übung die Meisterin und von denen ist bekanntlich noch keine vom Himmel gefallen. Runtergeschlängelt hat sich wohl auch noch keine...

Aber es gibt bereits Konkurrenz: Hier seht ihr zum Beispiel eine weitere, deutlich kleinere Schlange beim Pokémon GO-Spielen. Die hat laut der Person, die sie besitzt, wohl auch mehr Erfolg bei ihrem Unterfangen. Offenbar konnte sie sich bereits ein Formeo schnappen. Vielleicht sollten sich die beiden Schlangen zusammentun. Die Nudel sieht regelrecht stolz aus:

Mine caught a Castform once 😂 pic.twitter.com/aae7HJxoOs — Karilynne Davies (@KarilynneDavies) October 3, 2022

Ist das eine Königspython? Und nun kommen wir zum interaktiven Teil dieses GamePro-Artikels. Wir sind uns zugegebenermaßen nicht hundertprozentig sicher, dass es sich bei der Schlange im ersten Video tatsächlich um eine Königspython handelt. Auch wenn das eine Person in den Kommentaren schreibt und das Tier durchaus so aussieht. Wir sind jedoch keine Schlangenprofis und haben heute einiges gelernt: Königspythons haben anscheinend ein Faible für Mobile-Games. Außerdem sind sie wohl sehr beliebte Hausschlangen.

Lehnen wir uns zu weit aus dem Fenster mit der Behauptung, oder gibt es Reptilien-Fans unter euch, die bestätigen können, dass es sich dabei um eine Königspython handelt? Können eure Tiere auch Videospiele spielen?