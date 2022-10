Versucht doch mal, Girafarig dreimal hintereinander ganz schnell auszusprechen! Na, habt ihr es ohne Versprecher geschafft? Dann wiederholt das Ganze jetzt noch einmal mit Farigiraf! Bei letzterem handelt es sich um die Weiterentwicklung von Girafarig, die jetzt im neuesten Trailer zu Pokémon Karmesin und Purpur enthüllt wurde.

So sieht Farigiraf aus

Damit enthält das Giraffen-Pokémon, das erstmals in der zweiten Generation (also in Pokémon Gold und Silber) eingeführt wurde, endlich eine Evolutionsform:

Farigiraf

Langhals-Pokémon

Typ: Normal/Psycho

Größe: 3,2 m

Gewicht: 160,0 kg

Vielleicht erinnert ihr euch noch daran, dass Girafarig zwei Köpfe besitzt, einen Giraffenkopf und einen... ähhh weiteren kleineren Kopf direkt am Schweif. Laut offizieller Karmesin und Purpur-Website haben sich bei der Entwicklung Hauptkopf und Schweif miteinander verbunden, sodass es jetzt eine Art Helm trägt, der als Verteidigungsmittel für den Hauptkopf dient (besser erkennbar auf Bild 2 im Tab).

Den geschlossenen Helm nutzt das Pokémon außerdem als Angriffswaffe. Es soll "sogar Stein pulverisieren und Stahl zerschmettern" können, cool! Weitere Besonderheiten:

Fähigkeit Wiederkäuer: Wenn ein Pokémon mit dieser Fähigkeit eine Beere isst, verspeist es diese am Ende der nächsten Runde erneut

Wenn ein Pokémon mit dieser Fähigkeit eine Beere isst, verspeist es diese am Ende der nächsten Runde erneut Fähigkeit Schweifrüstung: hindert gegnerische Pokémon daran, Erstschlag-Attacken einzusetzen

Hier könnt ihr euch den neuesten Gameplay-Trailer zu Pokémon Karmesin und Purpur ansehen:

Pokémon Karmesin und Purpur - Release, Gen 9-Pokémon und weitere Infos

Pokémon Karmesin und Purpur erscheint am 18. November 2022 für Nintendo Switch und entführt uns in die Paldea-Region. Hierbei handelt es sich um eine nahtlose Open World, die Spanien und Portugal nachempfunden ist. Ein erstes Artwork der Map könnt ihr euch hier ansehen.

Natürlich führt Karmesin und Purpur mit der neunten Generation eine ganze Reihe neuer Taschenmonster ein. Alle bisher bestätigten Gen 9-Pokémon sowie alle Wiederkehrer aus den vergangenen Editionen findet ihr in dieser GamePro-Liste.

Was sagt ihr zu Farigiraf?