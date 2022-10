Pokémon Karmesin + Purpur bekommen cooles Pokémon Snap-Feature

Pokémon Karmesin & Purpur erhalten schon im Vorfeld zahlreiche Trailer, die die neuen Features der neunten Pokémon-Generation vorstellen. Im aktuellen Trailer erhalten wir erstmals einen Blick auf Neuerungen wie die Straße der Sterne und das Crafting-System der TM-Maschine. Doch eine Neuerung dürfte viele Fans der Pokémon-Reihe besonders freuen.

Kamera-App für Selfies mit Pokémon

Was gibt es Neues? Erstmals in der Geschichte von Pokémon ist es möglich, Selfies mit euren liebsten Taschenmonstern zu machen! In Pokémon Karmesin & Purpur wird es nämlich eine Kamera-App geben, mit der ihr euch und eure Umgebung fotografieren könnt.

Was kann die Kamera-App? Ihr könnt die Kamera in eure Hand nehmen und Selfies mit euch und der Umgebung knipsen, beispielsweise mit euren Lieblings-Pokémon. Dabei könnt ihr sogar Filter einsetzen oder verschiedene Posen ausprobieren, um das Bild noch etwas aufzupeppen. Das geschossene Bild kann im Anschluss als Profilbild im Spiel genutzt werden.

Alternativ könnt ihr auch einfach so eure Umgebung knipsen und witzige Momente, Interaktionen zwischen NPCs und Pokémon oder schöne Landschaften einfangen, um sie im Nachhinein anderen zu zeigen. So könnt ihr die Paldea-Region aus einem ganz eigenen Blickwinkel betrachten.

Den vollen Trailer könnt ihr hier auf GamePro genießen:

Mehr News aus der Pokémon-Welt gibt es hier:

Neue Features für Karmesin & Purpur

Eine gute Einsatzmöglichkeit für die neue Kamera-App ergibt sich beispielsweise beim Picknicken. Das Picknicken ersetzt wohl das Pokécamp aus Pokémon Schwert & Schild, in dem wir mit den Pokémon spielen können und ihnen nun Sandwiches zubereiten können.

Außerdem können mit der Kamera die letzten Winkel der offenen Welt aus Karmesin & Purpur auf einem Bild festgehalten werden. Wer sich also schon immer einmal ein Pokémon Snap ohne vorgegebene Schienen gewünscht hat, der könnte hiermit erst einmal zufrieden sein.

Was haltet ihr von der Kamera-App für Karmesin & Purpur?