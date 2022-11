Evoli fangen in Pokémon Karmesin/Purpur: Fundort und alle Entwicklungen bekommen

Evoli gehört zweifellos zu den beliebtesten Pokémon der Reihe. Nicht nur, weil das flauschige Wesen einfach putzig ist, sondern sich auch in mittlerweile acht verschiedene Formen entwickeln kann. Entsprechend darf es auch im neuen Pokémon Karmesin und Purpur nicht fehlen. Wie ihr möglichst früh im Spiel an ein Evoli und seine Entwicklungen kommt, erfahrt ihr hier.

So könnt ihr Evoli schnell fangen

Am einfachsten findet ihr Evoli in der Nähe der Südlichen Zone 2. Die befindet sich direkt westlich von der Hauptstadt Mesalona City und nahe des Städchens Moldrid. Am meisten Glück hatten wir mit dem Evoli-Fangen hier direkt nord-westlich von Moldrid nahe des Platzes, wo ihr für die Arena-Prüfung am Olivenrollen teilnehmt. Evoli ist hier etwa Level 11.

Außerdem könnt ihr Evoli auch in der Westlichen Zone 3 finden. Hier sucht ihr am besten im Umkreis von Mesclarra City. Die Pokémon hier haben ein Level von 28-30, sodass ihr vermutlich erst später im Spiel hier ankommen werdet.

Alle Evoli-Entwicklungen bekommen

Insgesamt könnt ihr Evoli zu acht verschiedenen Formen entwickeln, die alle bestimmte Voraussetzungen haben. Das sind sie:

Flamara : Entwicklung mit Feuerstein

: Entwicklung mit Feuerstein Blitza : Entwicklung mit Donnerstein

: Entwicklung mit Donnerstein Aquana : Entwicklung mit Wasserstein

: Entwicklung mit Wasserstein Folipurba : Entwicklung mit Blattstein

: Entwicklung mit Blattstein Glaziola : Entwicklung mit Eisstein

: Entwicklung mit Eisstein Psiana : Entwickelt sich bei hoher Zuneigung am Tag

: Entwickelt sich bei hoher Zuneigung am Tag Nachtara : Entwickelt sich bei hoher Zuneigung in der Nacht

: Entwickelt sich bei hoher Zuneigung in der Nacht Feelinara: Entwickelt sich bei hoher Zuneigung, wenn eine Feen-Attacke erlernt ist

Evoli-Entwicklungen fangen: Übrigens müsst ihr Evoli nicht zwingend entwickeln, denn ihr könnt alle seine Formen auch direkt in der Wildnis fangen. Jedes von ihnen könnt ihr nämlich als terrakristallisiertes Pokémon an einem bestimmten Ort finden:

Flamara : südlich von Bolardin oben auf dem riesigen Felsen

: südlich von Bolardin oben auf dem riesigen Felsen Blitza : direkt westlich der Stelle, wo ihr den Herrscher der Bebenden Erde trefft

: direkt westlich der Stelle, wo ihr den Herrscher der Bebenden Erde trefft Aquana : westlich vom Caldero-See auf der Insel mit der Brücke im Teich

: westlich vom Caldero-See auf der Insel mit der Brücke im Teich Folipurba : bei den Ruinen direkt westlich von Pratolido

: bei den Ruinen direkt westlich von Pratolido Glaziola : nördlich der Montanata-Arena, rechts vom Fluss

: nördlich der Montanata-Arena, rechts vom Fluss Psiana : Östliche Zone 3, in einer Höhle nördlich vom Fluss

: Östliche Zone 3, in einer Höhle nördlich vom Fluss Nachtara : in der Höhle westlich von Asarilla (braucht die Kletter-Fähigkeit)

: in der Höhle westlich von Asarilla (braucht die Kletter-Fähigkeit) Feelinara: Nördliche Zone 3, direkt östlich des Team Star-Verstecks

Um die Evoli-Entwicklungen zu fangen, müsst ihr aber gut vorbereitet sein. Sie sind als terrakristallisierte Pokémon nicht nur extra stark, sondern befrinden sich allesamt auch auf Level 50. Besonders zu Anfang des Spiels ist es also durchaus einfacher, mehrere Evolis zu fangen und zu entwickeln. Alternativ könnt ihr natürlich auch per Zucht an weitere Evolis kommen, sobald ihr eines gefangen habt.