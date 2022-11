Pokémon Karmesin/Purpur: Ditto fangen - Fundort des Zucht-Pokémon

Der Formwandler Ditto ist nicht nur verdammt niedlich, sondern auch super praktisch, wenn ihr in Pokémon Karmesin und Purpur eure Taschenmonster züchten wollt. Denn es kann sich dank seiner Fähigkeit "Wandler" bekanntlich in jedes andere Pokémon verwandeln. Aber wo genau finden wir den kleinen pinken Klecks? Wir zeigen es euch!

Fundort von Ditto auf der Map von Paldea

Ihr findet Ditto in der Nähe der Stadt Mesclarra in der Westlichen Zone 3. Ihr könnt den genauen Standpunkt oben auf dem Bild sehen (da wo sich der rote Curser/die rote Lupe befindet). Eure Taschenmonster sollten sich mindestens auf Stufe 30 befinden.

Aber Achtung: Im Gegensatz zu Pokémon Schwert und Schild läuft Ditto nicht sichtbar in der Weltgeschichte herum, sondern tarnt sich diesmal als ein anderes Pokémon, das ihr ebenfalls in diesem Gebiet findet. Es enttarnt sich erst, wenn ihr einen Kampf startet. Das ist natürlich gemein, da ihr im schlimmsten Fall erst mehrere Pokémon bekämpfen müsst, bis ein Ditto erscheint.

Aber es gibt einen Trick! Wenn ihr nämlich Pokémon in der Spielwelt mit der ZL-Taste anvisiert, könnt ihr ihre Namen sehen, wenn ihr ihnen bereits begegnet seid. Habt ihr also alle Pokémon in dem Gebiet bereits bekämpft und seht trotzdem ein "???" über ihrem Kopf, ist es ein getarntes Ditto. Nachdem ihr Ditto das erste Mal begegnet seid, wird der Name "Ditto" beim Anvisieren angezeigt.

Pokémon züchten

Wofür ist Ditto gut? Wie oben erwähnt kann sich Ditto in jedes Pokémon verwandeln. Das kleine Monster ist dabei praktisch für die Zucht. Wollt ihr beispielsweise weitere Starterpokémon oder gar Shinys züchten, um sie später mit euren Freund*innen zu tauschen, dann ist Ditto unerlässlich.

Um in Pokémon Karmesin und Purpur Eier bekommen zu können, müsst ihr lediglich ein Picknick starten und die Pokémon, die ihr züchten wollt, am Picknick teilnehmen lassen.

Mehr zum Thema Zucht in Pokémon Karmesin und Purpur und wie ihr Eier bekommt, lest ihr in unserem umfassenden Guide:

Mehr zu Karmesin und Purpur

Pokémon Karmesin und Purpur ist am 18. November 2022 exklusiv für Nintendos Switch-Konsole erschienen. Habt ihr beim Spielen gerade mit Performance-Problemen zu kämpfen, könnt ihr diesen Trick ausprobieren, der einigen Fans bereits geholfen hat.