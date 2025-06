Pokemon Karmesin/Purpur: Schnappt euch jetzt Gratis-Pokémon via Geheimgeschenk - beeilt euch, der Code läuft in Kürze schon wieder ab

Sichert euch jetzt Porygon2 über die Geheimgeschenk-Funktion von Pokemon Karmesin und Purpur.

Pokémon Karmesin- und Purpur-Fans dürfen sich über ein neues Gratis-Pokémon freuen: Porygon2 wird jetzt via Geheimgeschenk-Funktion im Zuge des The Korean Pokemon Trainers Cup verteilt. Dies wurde bereits vor einigen Tagen angekündigt, nun wurde endlich der dazugehörige Code veröffentlicht! Wer das Open World-RPG auf der Nintendo Switch beziehungsweise Nintendo Switch 2 zockt, sollte nicht trödeln.

Neues Geheimgeschenk im Juni 2025: Das ist der Code für Porygon2

Aktuelles Geheimgeschenk: Porygon2 auf Level 50

Porygon2 auf Level 50 Code: N01SUPP0RTPTC24

Wenn ihr Porygon 2 euer Eigen nennen wollt, dann aber schnell: Der Code läuft bereits am 9. Juni, also am kommenden Montag ab. Es ist aber auch möglich, Porygon2 auf anderem Wege im Spiel zu bekommen.

Alle weiteren aktiven Geheimgeschenk-Codes findet ihr hier:

Mehr zum Thema Pokémon Karmesin/Purpur Geheimgeschenke: Alle aktuellen Codes im Überblick von Annika Bavendiek

Dies ist übrigens nicht das erste Mal, dass ihr euch ein Porygon2 via Geheimgeschenk-Funktion für Karmesin und Purpur schnappen könnt. Im Juni letzten Jahres wurde das knuffige Normal-Pokémon ebenfalls verteilt.

1:08 Pokémon Karmesin & Purpur - Launch Trailer feiert den Release der neunten Generation

Autoplay

Wie ihr Geheimgeschenke in Pokémon Karmesin und Purpur einlöst

Geheimgeschenke im Open World-Abenteuer Pokémon Karmesin und Purpur einzufordern, geht kinderleicht. Befolgt dafür einfach folgende Schritte:

Menü öffnen (mit dem X-Knopf) PokéPortal aufrufen "Geheimgeschenk" wählen dann auf "Geschenk empfangen" gehen (kommt auf die Art des Empfangens an) Geheimgeschenk überprüfen

Per Internet empfangen

Per Seriencode empfangen: Hier dann den Code N01SUPP0RTPTC24 eingeben

Das 2022 veröffentlichte Open World-Abenteuer profitiert übrigens stark von der Nintendo Switch 2. Hierzu wurde direkt zum Launch ein kostenloses Upgrade veröffentlicht, das unter anderem die Performance verbessert und dafür sorgt, das mehrere Pokémon gleichzeitig in der Wildnis auftauchen.

Und nun seid wie immer ihr an der Reihe: Zockt ihr immer noch Pokémon Karmesin und Purpur, und jetzt vielleicht sogar auf der Nintendo Switch 2?