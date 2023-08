Nur noch 3 Tage: Pokémon Karmesin/Purpur schenkt euch jetzt wieder ein Champion-Pokémon, aber ihr müsst euch beeilen

Aktuell gibt's wieder ein Pokémon mit Geheimgeschenke-Code gratis.

In Pokémon Karmesin und Purpur ist ein neues Geheimgeschenke-Event gestartet, mit dem ihr euch mal wieder ein Pokémon sichern könnt. Allerdings läuft die Verteilung nur für wenige Tage zur Feier der Pokémon World Champions, ihr müsst euch also beeilen.

Dieses Pokémon könnt ihr euch alktuell mit dem Geheimgeschenke-Code sichern:

Gastrodon

Diesen Geheimgeschenke-Code müsst ihr dafür einlösen:

23WCSGASTR0D0N

Wie lange ist der Code gültig? Ihr könnt euch Gastrodon nur bis zum 14. August um 21:59 Uhr deutscher Zeit schnappen, müsst also schnell sein.

Was ist an diesem Gastrodon besondes? Gastrodon ist nicht gerade selten in Pokémon Karmesin/Purpur, trotzdem handelt es sich hier um ein etwas ungewöhnlicheres Exemplar. Es war nämlich Teil des Teams von Eduardo Cunha, der damit 2022 die Pokémon Weltmeisterschaften gewinnen konnte.

Das Gastodon ist auf Level 50, hat die Fähigkeit Sturmsog und die Attacken Erdkräfte, Eissturm, Gähner und Schutzschild. Außerdem hat es das Kampfmeisterband.

Sichert euch außerdem ein Mew!

Aktuell habt ihr auch noch die Gelegenheit, euch ein besonders seltenens Pokémon via Geheimgeschenk zu sichern: Das mysteriöse Mew! Auch hierfür müsst ihr nur den entsprechenden Code eingeben:

Was ihr euch sonst noch alles aktuell per Geheimgeschenk sichern könnt, könnt ihr in unserer Übersicht mit allen gültigen Codes nachlesen:

So löst ihr Geheimgeschenk-Codes in Pokémon Karmesin/Purpur ein

Um euch die Geheimgeschenke im Spiel zu sichern, müsst ihr wie folgt vorgehen:

Öffnet im Spiel das Menü (X-Knopf) Geht zum Reiter PokéPortal Wählt Geheimgeschenk Wählt Geschenk empfangen Wählt per Seriencode empfangen (in diesem Falle also 23WCSGASTR0D0N eingeben)

Den Abo-Dienst Nintendo Switch Online benötigt ihr für die Geheimgeschenke übrigens nicht. Allerdings muss eure Switch zumindest mit dem Internet verbunden sein, damit ihr die Boni empfangen könnt. Die Funktion muss zusätzlich auch erst im Spiel freigeschaltet werden, was aber sehr früh passiert.