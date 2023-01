Pokémon Karmesin/Purpur hat eine versteckte Höhle, die ein wahres Paradies zum Aufleveln ist

Die beiden Editionen Pokémon Karmesin & Purpur halten auch im Endgame einige Aktivitäten bereit. Eine davon beschäftigt sich mit den Paradox-Pokémon, die in der Zone Null anzutreffen sind und dort gefangen werden können. Ein Fan hat nun eine Höhle entdeckt, die zwar kein solches Paradox-Pokémon beheimatet, sich dafür aber als der perfekte Ort zum Leveln eurer Pokémon entpuppt.

Höhle in Zone Null dient als Trainingsort

Worum geht es? Bislang war nur eine spezielle Höhle bekannt, in der je nach Edition Donnersichel oder Eisenkrieger zu finden ist. Auf Reddit zeigt der entdeckerfreudige Pokémon-Trainer nun eine von ihm neu entdeckte Höhle. In dieser scheint sich aber auf den ersten Blick nichts Besonderes zu befinden, wie in dem 30-sekündigen Video zu sehen ist:

Ein weiterer Fan ist dem gezeigten Weg gefolgt und hat die Entdeckung gemacht, dass sich die Höhle zwar nicht für das Fangen seltener Pokémon, dafür aber zum Leveln gut eignet. Denn: Eines der Pokémon, das hier häufig zu finden ist, ist Chaneira.

Was ist Zone Null? Die Zone Null ist ein weitläufiges Areal, in dem es unterschiedliche Forschungsstationen gibt. In dem Gebiet tauchen in Pokémon Karmesin/Purpur die sogenannten Paradox-Pokémon auf. Je nach Edition handelt es sich dabei entweder um prähistorische oder um futuristische Varianten bestimmter Pokémon.

Das Besiegen von Chaneira gibt erfahrungsgemäß viele EXP-Punkte. Da die Pokémon in Zone Null ein hohes Level besitzen, ergeben sich durch die hochleveligen Chaneiras wahre Level-Maschinen. Mithilfe eines Sandwiches, das die Begegnungskraft von Normal-Pokémon steigert, kann zudem die Chance, viele Chaneiras anzutreffen, noch weiter erhöht werden.

Level-Paradies für eure Pokémon

Das ehemals beste Areal zum Auffinden vieler Chaneiras war bislang die Team Star-Basismit Typ Fee. Doch im Gegensatz zu Zone Null besitzen die Chaneiras hier ein niedrigeres Level und sind weiter verteilt als in der kleinen Höhle. Zudem gibt es in der Höhle in Zone Null keine Performance-Einbrüche, da dort kaum Objekte geladen werden müssen.

Übrigens: Falls ihr trotzdem Performance-Probleme habt, gibt es einige Tricks, um die Bildrate wieder in die Höhe zu treiben. Dazu zählen beispielsweise der Neustart des Spiels oder das Betreten von Mesalona City.

