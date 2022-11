Pokémon Karmesin/Purpur-Endgame: Diese Aktivitäten gibt es nach dem Ende der Story

Auch nachdem ihr alle drei Storypfade in Pokémon Karmesin und Purpur beendet und den Abspann gesehen habt, ist das Spiel nmoch nicht vorbei. Ab jetzt erwarten euch nämlich jede Menge optionale Herausforderungen, die ihr noch abschließen könnt. Welche das sind, zeigen wir euch hier.ir haben sie hier für euch aufgeführt.

Achtung, Spoiler! Da es sich hier um Inhalte nach dem Ende der Story handelt, gibt es hier leichte Spoiler zu Orten und bestimmten Pokémon.

Fordert die Arenaleiter*innen und Team Star-Bosse erneut raus

Nach dem Ende der Story könnt ihr in das Büro des Akademie-Directors zurückkehren. Hier wird Sagaria euch bitten, die Arenen von Paldea zu inspizieren. Das heißt, ihr könnt alle Arena-Leiter*innen erneut herausfordern. Ihre Pokémon sind jetzt deutlich stärker und befinden sich um Level 65.

Auch die ehemaligen Bosse von Team Star könnt ihr in ihren Verstecken erneut herausfordern. Ihre Pokémon sind ebenfalls um Level 65, nur die Starmobile benutzen sie jetzt nicht mehr.

Schnappt euch den Meisterball

Wenn ihr nach dem Ende der Story in das Büro des Direktors zurückgekehrt seid, habt ihr automatisch auch eine kurze Quest gestartet, an deren Ende ihr den Meisterball bekommt.

Nehmt am Akademie-Turnier teil

Sobald ihr alle acht Arenaleiter*innen ein zweites Mal besiegt habt, schaltet ihr Nemilas Akademie-Turnier frei. Hier könnt ihr gegen andere Student*innen, Lehrkräfte, die Top Vier und Sagaria selbst antreten. Ihre Pokémon sind jeweils um Level 65-68. Die Kämpfe werden jedes mal zufällig ausgewählt, insgesamt müsst ihr für den Sieg vier von ihnen bestehen. Ihr könnt das Turnier außerdem beliebig oft wiederholen.

Tera-Raids mit Stufen 5 und 6

Habt ihr das erste Akademie-Turnier bestanden, schaltet ihr auch Tera-Raids mit fünf und sechs Sternen frei. Die erkennt ihr daran, dass die Kristalle in der Welt schwarz statt bunt sind. Hier könnt ihr mächtige Pokémon fangen, die entweder auf Level 65 (5 Sterne-Raids) oder auf Level 75 (6 Sterne-Raids) sind. außerdem habt ihr eine Chance auf Geheimgewürze als Belohnung. Die braucht ihr etwa für Sandwiches, die eure Shiny-Chance erhöhen:

4 0 Pokémon Karmesin/Purpur So erhöht ihr die Shiny-Chance mit Sandwiches

Fangt Koraidon oder Miraidon

Je nach eurer Edition habt ihr am Anfang des Spiels ein Koraidon oder ein Miraidon bekommen. Es gibt aber noch ein jeweils zweites im Spiel. Das könnt ihr im Null-Labor fangen, wo zuvor der Endkampf stattgefunden hat. Das Pokémon ist auf Level 72 und kann niemals als Shiny-Form auftreten. Zwar braucht ihr per se kein zweites Koraidon oder Miraidon, aber ihr könnt es mit einer Person tauschen, die die jeweils andere Edition hat.

Paradox-Pokémon fangen

Im Areal Null könnt ihr nicht nur Koraidon oder Miraodin fangen, sondern auch Paradox-Pokémon antreffen. Davon gibt es pro Edition sieben exklusive Formen, die ihr fangen könnt.

Paradox-Pokémon in Karmesin

Brüllschweif

Donnersichel

Flatterhaar

Kriechflügel

Riesenzahn

Sandfell

Wutpilz

Paradox-Pokémon in Purpur

Eisenbündel

Eisendorn

Eisenfalter

Eisenhals

Eisenhand

Eisenkrieger

Eisenrad

Schätze des Unheils: Findet die legendären Unheils-Pokémon

Überall in Paldea gibt es Schwarze Pfähle, die im Boden stecken. Zieht ihr sie raus, passiert erst einmal nichts. Allerdings steckt mehr dahinter, wie ihr im Geschichtsunterricht an der Akademie lernen könnt. Insgesamt gibt es die Pfähle nämlich in vier Farben, von denen es jeweils acht Stück in der Welt gibt. Habt ihr alle acht einer Farbe aus dem Boden gezogen, öffnet sich das Portal zu einem der vier korrespondierenden Schreine. In jedem davon findet ihr ein legendäres Unheils-Pokémon auf Level 60, das ihr fangen könnt:

Chongjian (Unlicht/Pflanze)

(Unlicht/Pflanze) Baojian (Unlicht/Eis)

(Unlicht/Eis) Yuyu (Unlicht/Feuer)

(Unlicht/Feuer) Dinglu (Unlicht/Boden)

Pokédex vervollständigen und mit Schillerpin Shinys fangen

Zwar könnt ihr auch schon während der Story euren Pokédex füllen, aber erst nach dem Ende bekommt ihr die komplette Freiheit, alle Gebiete zu erkunden. Und das lohnt sich durchaus. Habt ihr nämlich den Pokédex mit allen 400 Pokémon gefüllt, bekommt ihr als Belohnung den Schillerpin. Der erhöht eure Chance, Shiny-Pokémon zu finden deutlich. Ums Tauschen oder Koop werdet ihr dabei aber nicht rumkommen, da es versionsexklusive Pokémon gibt.

Weitere Guides zu Pokémon Karmesin/Purpur:

Mit diesen zusätzlichen Aktivitäten dürftet ihr auch nach Ende der Story noch zahlreiche Stunden in Pokémon Karmesin und Purpur verbringen können. Habt ihr aktuell Probleme mit der Performance des Spiels, könnt ihr diesen Trick ausprobieren, der einigen Fans bereits geholfen hat.

Welche der Endgame-Aktivitäten wollt ihr als erstes angehen?