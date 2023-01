Anrufe als gefährliche Shiny-Killer in Pokémon Karmesin/Purpur: Pechvogel ärgert sich grün und blau

Shiny-Pokémon tauchen mit einer Chance von 1:4096 in der Wildnis von Karmesin und Purpur auf, sind also verdammt selten. Wenn wir bei unserem Streifzügen durch die Paldea-Region auf ein schillerndes Monsterchen treffen, ist die Freunde entsprechend riesig. Tja, und wenn uns ein Shiny aufgrund eines unglücklichen Zufalls wieder entfleucht, dann ist's eben umso ärgerlicher. Im Falle des unteren Videos war es ausgerechnet ein Ingame-Anruf, der eine Shiny-Begegnung in letzter Sekunde vereitelte...

Anruf mit dem denkbar schlechtesten Timing

Das passiert im Video genau: Reddit-Mitglied "Blaber_Bup" ist beim Erkunden auf ein schillerndes Exemplar von Flaminkno gestoßen. Kurz bevor der oder die Glückliche den Shiny-Flamingo zum Kampf herausfordern und einfangen wollte, ploppt eine Ingame-Nachricht auf: Anruf von Pepper!

Die aufploppende Dialogbox sorgt schließlich dafür, dass alle wilden Pokémon, die sich in der Nähe des Spielers/der Spielerin befinden, einfach verschwinden. Und so auch das seltene Shiny-Flaminkno.

Bug oder Feature? Unklar ist, ob es sich hierbei um einen Bug handelt oder Pokémon bei Cutscenes generell despawnen. Wie es scheint, sind die Flaminknos nach dem Anruf nicht wieder aufgetaucht. In den Kommentaren wird aber auch vermutet, dass die Flamingo-Pokémon im Hintergrund einfach wegfliegen, während die Cutscene mit Pepper läuft.

Alle Infos zu schillernden Pokémon in Karmesin und Purpur und wie ihr sie am besten fangt, lest ihr übrigens im ausführlichen GamePro-Guide:

Anrufe sind (meistens) störend - auch in Games

Ingame-Anrufe werden nicht nur in Pokémon Karmesin und Purpur, sondern auch in vielen anderen Spielen wie Cyberpunk 2077 oder GTA 5 genutzt, um "on the Fly" Infos zu vermitteln oder uns Charaktere in kleinen Dialog-Sequenzen noch näher zu bringen, während wir gerade die Spielwelt erkunden.

In der Theorie eine nützliche Sache, in der Praxis oftmals allerdings furchtbar nervig. Denn die ständige Klingelei und aufploppende Mitteilungen unterbrechen den Spielfluss und können wie im Falle von Pokémon sogar verheerende Auswirkungen aufs Gameplay haben.



Romans berüchtigte Bowling-Anrufe in GTA 5 sind seit Jahren ein Meme, weil sie so häufig und penetrant im Spiel vorkommen. Und auch Cyberpunk 2077 geht nicht gerade sparsam mit Ingame-Anrufen um. Ich empfand die ständige Bimmelei in CD Projekt Reds Rollenspiel als so anstrengend, dass ich mich in einer Kolumne darüber ausgelassen habe, die ihr hier findet: Kolumne zu nervigen Anrufen in Cyberpunk 2077.

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Habt ihr bereits ähnliche Situationen erlebt? Teilt gerne eure Shiny-Geschichten sowie eure unglücklichsten Shiny-Fails!