Pokémon Karmesin/Purpur-Exploit: Zweiter Joy-Con macht euch doppelt so schnell

Pokémon Karmesin und Purpur-Fans aufgepasst: Ihr seid es leid, ewig langsam durch die Gegend zu trotten? Ihr wollt schneller vom Fleck kommen und die Schritte-Herausforderungen schneller abschließen? Dann gibt es jetzt eine sehr einfache Möglichkeit, einfach doppelt so schnell durch die Gegend zu flitzen. Was klingt wie eine billige, unrealistische Werbung ist in Wirklichkeit ein Hardware-Exploit, für den ihr nur einen zweiten linken Joy-Con braucht.

Pokémon Karmesin/Purpur: Doppelter Joy-Con, doppelte Geschwindigkeit!

Die Rechnung ist einfach: Wer zwei Joy-Cons auf einmal nutzt, kann damit natürlich auch doppelt so schnell laufen. Wieso ist da nur vorher kein Mensch drauf gekommen? Nun, normalerweise sollte das natürlich nicht so funktionieren, aber in Pokémon Karmesin und Purpur tut es das. Zumindest im Moment noch.

So lauft ihr schneller: Um den unbeabsichtigten Geschwindigkeitsboost auszunutzen, müsst ihr zwei Joy-Cons gleichzeitig mit eurer Nintendo Switch verbinden. So, als würdet ihr einen zweiten Menschen als Spieler*in anmelden. Nur dass ihr einfach selbst den zweiten Joy-Con nutzt und im Singleplayermodus spielt.

Aus unerfindlichen Gründen werden die Eingaben des linken Analogsticks von beiden Joy-Cons registriert – und addiert. Mit dem wahnwitzigen Ergebnis, dass ihr einfach doppelt so schnell durch die Gegend laufen könnt.

Einen Haken hat die Sache allerdings: Ihr könnt allem Anschein nach nur doppelt so schnell laufen, wenn ihr euch in der Diagonale bewegt. Auch hierbei wissen wir nicht genau, warum das so ist, aber wir nehmen, was wir kriegen können.

Selbstverständlich lässt sich das aber ausgleichen, indem ihr wild mit der Kamera navigiert. Wie zum Beispiel Reddit-User Hamsterhead 64 erklärt, von dem auch das obige Video stammt.

Das eröffnet neue Möglichkeiten: Vor allem für Speedrunner dürften derartige Taktiken natürlich spannend sein. Und nein, offenbar bringen vier linke Joy-Cons dann nicht die vierfache Geschwindigkeit. Das wird zumindest in den Kommentaren auf Reddit bereits heiß diskutiert.

Pokémon Karmesin und Purpur sind seit dem 18. November exklusiv für die Nintendo Switch erhältlich. Sie bieten erstmals eine nahtlose Open World und Koop, kämpfen aber auch mit technischen Schwierigkeiten. Pop-Ins, Framerate-Einbrüche mit Rucklern und akute Detail-Armut haben zum Besipiel auch dafür gesorgt, dass wir das Spiel um die neunte Generation in unserem GamePro-Test abgewertet haben.

Was sagt ihr zu dem Trick mit der doppelten Geschwindigkeit? Habt ihr es schon ausprobiert?