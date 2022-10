TMs endlich selbst herstellen - Der Pokémon Karmesin/Purpur Trailer zeigt das neue Crafting

Mit den neuen Pokémon Karmesin & Purpur-Games, deren Release quasi schon um die Ecke ist, tröpfeln auch immer mehr neue Infos zu uns hinunter. So hat der neue Gameplay Trailer nun auch gezeigt, dass wir in den neuen Edition erstmals unsere eigenen TMs craften können.

Neue Attacken durch die "technische Maschine"-Maschine

Wie im Trailer gezeigt, stehen jetzt in jedem Pokémon-Center sogenannte TM-Maschinen, mithilfe derer wir neue Attacken für unsere Pokémon erstellen. Da TM ja bereits für "technische Maschine" steht, stellt uns das Spiel also quasi eine neue Maschine-Maschine zur Verfügung.

An der dieser können wir zuerst einmal zwei Optionen auswählen: "Ich möchte eine TM herstellen" und "Ich möchte LP gegen Materialien tauschen".

Um die TMs herzustellen, brauchen wir nämlich Items, die wilde Pokémon droppen, entweder wenn wir sie besiegen oder fangen. Auch davon sehen wir im Trailer ein paar, darunter einen Sheinux Zahn, ein Azurill Fell und eine Teddiursa Kralle.

Das ist aber noch nicht alles, die erwähnten LP sind League Points bzw. Lig-Punkte, eine spezielle In-Game Währung. Sie werden ebenfalls für das Crafting gebraucht und können alternativ eben auch gegen Materialien eingetauscht werden, die uns noch fehlen.

Hier könnt ihr euch den aktuellen Trailer mit insgesamt 15 Minuten Gameplay ansehen, die TM-Maschine seht ihr ca. ab 4:48:

Welche Attacken alle herstellbar sein werden, zeigt der Trailer zwar noch nicht, allerdings gibt es auf jeden Fall folgende:

Charme

Donnerzahn

Käfertrutz

Aero-Ass

Eissturm

Wie ihr im Video außerdem sehen könnt, sind manche Materialien im Crafting-Menü noch mit "???" markiert. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass man gewisse Items erst finden muss, um sie hier benutzen zu können. Möglicherweise müssen wir sogar entsprechende Rezepte bzw. Bauanleitungen finden, um die gewünschten Attacken herzustellen.

Außerdem im Trailer: Girafarig bekommt endlich eine Evolution!

Schicke Fotos und frische Sandwiches

Abgesehen von den neuen Maschinen, stellt der Trailer noch ein paar weitere Neuerungen vor, wie das neue Picknick Feature. Bei dem gibt es große Ähnlichkeiten zu den Pokémon Camps aus Schwert & Schild, allerdings bereiten wir unseren Pokémon diesmal per Drag & Drop-Mechanik leckere Sandwiches zu, statt einem Curry.

Ebenfalls neu in Karmesin & Purpur ist die Kamera-Funktion, mit der wir uns und unsere Taschenmonster gekonnt in Szene setzen können. Genauere Infos dazu findet ihr hier in unserem Artikel.

Pokémon Karmesin & Purpur erscheinen am 18. November 2022 für die Nintendo Switch.

