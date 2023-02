Pokémon Karmesin/Purpur-Raid mit Paradox-Form des legendären Pokémon Suicune startet heute

Im Rahmen des jährlichen Pokémon Day gab es auch diesmal wieder einen Pokémon Presents-Livestream mit zahlreichen Infos zu kommenden Inhalten für die Reihe. Besonders Pokémon Karmesin und Purpur-Fans können sich hier freuen: So wurde nicht nur ein erster DLC für die neunte Generation angekündigt, sondern es gbit auch ein neues Tera Raid-Event. Diesmal erwarten euch aber nicht nur seltene, sondern sogar zwei komplett neue Pokémon.

Alle Infos zum Raid mit Windewoge und Eisenblatt

Mit dem neuen Raid-Event kommen zwei komplett neue Paradox-Pokémon ins Spiel: Windewoge und Eisenblatt. Fans älterter Generationen dürften sie dennoch bekannt vorkommen. Sie erinnern nämlich an die legendären Pokémon Suicune und Viridium.

Windewoge hat den Typ Wasser/Drache und Tera-Typ Wasser

hat den Typ Wasser/Drache und Tera-Typ Wasser Eisenblatt hat den Typ Pflanze/Psycho und Tera-Typ Psycho

Wieder versionsexklusiv: Wie bereits in der Vergangenheit könnt ihr aber nicht an beiden Raid-Events teilnehmen. Stattdessen dürft ihr Windewoge nur in der Karmesin-Edition fangen und Eisenblatt ausschließlich in der Purpur-Edition. Zwar könnt ihr die beiden Paradox-Pokémon durchaus untereinander tauschen, allerdings könnt ihr auch pro Spielstand nur eines fangen.

Wann startet das Tera Raid-Event? Eine genaue Startzeit gibt es nicht, allerdings soll das Event kurz nach dem Livestream starten, es dürfte also noch heute losgehen. Dann sollten wir auch wissen, wie lang das Event läuft. Keine Sorge, falls ihr es diesmal übrigens nicht schafft: Windewoge und Eisenblatt sollen auch in zukünftigen Raid-Events wieder verfügbar sein.

Das gab es noch bei der Pokémon Presents zu sehen

2:03 Pokémon Karmesin und Purpur-Trailer enthüllt den DLC Der Schatz von Zone Null

Wie ebenfalls während des Livestreams angekündigt wurde, bekommt Pokémon Karmesin/Purpur auch noch dieses Jahr seinen ersten DLC spendiert. Der erscheint in zwei Teilen jeweils im Herbst und Winter 2023. Die wichtigsten Infos zum Karmesin/Purpur-DLC findet ihr im verlinkten Artikel und alle Ankündigungen des Pokémon-Streams haben wir euch hier zusammengefasst.

