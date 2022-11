Pokémon Karmesin/Purpur zeigt neue exklusive Zukunfts- und Vergangenheits-Formen

Wenige Tage vor Release hat Pokémon Karmesin/Purpur noch einen neuen Trailer spendiert bekommen, der wieder einiges anteast. Mit dabei sind auch zwei neue Pokémon-Formen, die einen der größeren Leaks zum Spiel endlich bestätigen könnten: Paradox-Formen von Pokémon.

Karmesin/Purpur könnte uns ersten Blick auf Paradox-Formen geben

Bereits vor einigen Monaten gab es Leaks zu Karmesin/Purpur, laut denen es im Spiel mehrere Pokémon geben soll, die jeweils zwei Paradox-Formen besitzen. Diese Formen sollen demnach je an die Zukunft und die Vergangenheit angelehnt und entweder Karmesin- oder Purpur-exklusiv sein.

Genau dieser Leak wurde jetzt scheinbar mit dem neuesten Trailer zumindest teils bestätigt, darin erhaschen wir nämlich einen Blick auf zwei neuen Pokémon-Formen, die stark an Donphan erinnern. Während eine der beiden Formen laut der offiziellen Webseite die Bezeichnung "Riesenzahn" trägt und in Karmesin vorkommt, wird die Purpur-Form "Eisenrad" genannt. Sie wurden jeweils vor langer Zeit auf einer Expedition in einem unerforschten Teil der Paldea-Region entdeckt und scheinbar noch nicht näher untersucht, zumindest bis jetzt.

Sind das die Paradox-Formen? Zwar werden die beiden Exklusiv-Pokémon nicht direkt als Paradox-Formen bezeichnet, aber die Ähnlichkeit zu Donphan aus der zweiten Generation ist überaus auffällig. Und auch das Motiv von Vergangenheit und Zukunft wird hier wieder aufgegriffen: Während "Riesenzahn" ein wenig wie ein gepanzertes Mammut aussieht, hat "Eisenrad" mehr Ähnlichkeit mit einer Maschine.

Ab etwa 2:30 könnt ihr euch die beiden Formen selbst anschauen:

3:55 Pokémon Karmesin & Purpur - Der vielleicht letzte Trailer stimmt auf den Launch ein

Gut möglich also, dass auch die anderen geleakten Paradox-Formen im Karmesin und Purpur vorkommen. Welche anderen Untwerschiede es zwischen den beiden Editionen noch gibt, haben wir euch hier zusammengefasst:

Was genau es mit diesen Zukunfts- und Vergangenheitsformen auf sich hat, verrät der Trailer zwar nicht, gut möglich aber, dass wir sie im Spiel auf unseren eigenen Expeditionen erkunden können. Genaueres wissen wir in wenigen Tagen, dann erscheint Pokémon Karmesin und Purpur exklusiv für die Nintendo Switch am 18. November 2022.

Was haltet ihr von diesen verschiedenen Formen und für welche Pokémon könntet ihr sie euch noch vorstellen?