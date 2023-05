Pokémon Karmesin + Purpur: Brigaron fangen - Attacken und die besten Konter für den Raid

So schnappt ihr euch Brigaron im Raid-Event.

In Pokémon Karmesin/Purpur gibt es ein neues Tera Raid-Event, das euch die Chance auf einen Starter verschafft, den es sonst nirgends im Spiel zu fangen gibt. Diesmal tretet ihr im 7 Sterne-Raid gegen Brigaron, die höchste Entwicklungsstufe des Gen 6-Starters Igamaro an. Was ihr für den Kampf zu Attacken, den perfekten Kontern und mehr wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Alle Infos zum 7 Sterne-Raid mit Brigaron

Pokémon : Brigaron mit Titanen-Zeichen

: Brigaron mit Titanen-Zeichen Tera-Typ: Gestein

Gestein Level : 100 (7 Sterne-Raid)

: 100 (7 Sterne-Raid) Event-Zeiträume: 12. Mai 2023 bis 15. Mai 2023 und 19. Mai 2023 bis 22. Mai2023, je von 02:00 Uhr bis 1:59 Uhr

Eine Übersicht aller aktuellen und kommenden Raid-Events in Karmesin und Purpur gibt es hier:

Brigaron fangen: Moveset und perfekte Konter

Aktuell ist der Raid noch nicht gestatret, wir kennen also das konkrete Moveset von Brigaron noch nicht. Allerdings ist es ein starker physischer Angreifer und dürfte Attacken des Typs Pflanze, Kampf und Gestein mitbringen. Wir ergänzen Brigarons Moveset, sobald es bekannt ist.

Die beste Taktik gegen Brigaron: Am effektivsten sind Attacken des Typs Kampf und Gras. Brigaron ist auch gegen Boden, Stahl und Wasser anfällig, allerdings sind Pokémon dieses Typs anfällig gegen Pflanzen- und Kampfattacken von Brigaron. Da seine physische Verteidigung außerdem deutlich höher als seine Spezialverteidigung ist, empfehlen sich Spezialangreifer.

Monetigo

Das ist Monetigo.

Moveset: Goldrausch, Ränkeschmied, Metallsound, Reflektor

Monetigo ist immun gegen Kampfattacken und zudem ein extrem starker Spezial-Angreifer. Mit Reflektor kann es sein Team gegen die physischen Angriffe von Brigaron verteidigen, mit Ränkeschmied und Metallsound seine Werte steigern und die von Brigaron senken. Seine Spezialattacke Goldrausch kann es zwar nur fünfmal einsetzen, macht dafür aber ordentlich Schaden damit.

Epitaff

Das ist Epitaff.

Moveset: Ableithieb, Protzer, Nahkampf

Zwar hat Epitaff den Nachteil, ein physischer Angreifer zu sein, trotzdem hat es sich als Geheimwaffe in Tera-Raids bewehrt. Durch seine versteckte Fähigkeit "Siegeswille" steigt sein Angriff nämlich jedes Mal um zwei Stufen, wenn eines seiner Statuswerte gesenkt wird – auch Brigaron dürfte einen solchen Move haben. Ableithieb und Nahkampf sind seine stärksten Angriffsmoves, besonders wenn es den Teratyp Kampf hat.

Habt ihr noch Tipps für den Kampf gegen Brigaron?