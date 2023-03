Pokémon Karmesin/Purpur: Silvarro fangen – die perfekten Konter für den Raid

Mit diesen Kontern schnappt ihr euch Silvarro in Pokémon Karmesin und Purpur.

In Pokémon Karmesin/Purpur startet schon bald ein neuer Tera-Raid, in dem ihr euch ein starkes Starter-Pokémon aus Gen 7 schnappen könnt: Silvarro. Aktuell ist das die einzige Möglichkeit, im Spiel an dieses Pokémon zu kommen, ihr solltet die Chance also nutzen. Wir geben euch einige Tipps, wie ihr den Kampf schafft.

Alle Infos zum Silvarro-Raid

Pokémon : Silvarro mit Titanen-Zeichen

: Silvarro mit Titanen-Zeichen Tera-Typ: Flug

Flug Level : 100 (7 Sterne-Raid)

: 100 (7 Sterne-Raid) Event-Zeitraum: Vom 17. März bis 20. März und 24. März bis 27. März, jeweils von 01:00 bis 00:59 Uhr deutscher Zeit

Das macht Silvarro besonders: Der Raid ist die einzige Möglichkeit, sich in Karmesin/Purpur die Weiterentwicklung von Bauz zu schnappen. Das Pflanze/Geist-Pokémon besticht vor allem durch hohen Angriff, Spezial-Angriff und Spezialverteidigung, auch wenn es eher langsam ist.

Hier findet ihr eine Übersicht aller aktuellen und kommenden Raid-Events in Karmesin und Purpur:

Mehr zum Thema Pokémon Karmesin & Purpur-Tera-Raids: Alle aktuellen Events im Überblick von Annika Bavendiek

Silvarro fangen: Moveset und die besten Konter

Welche Attacken Silvarro beherrschen wird, ist aktuell noch nicht bekannt, wir ergänzen sie aber, sobald der Raid gestartet ist. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird es aber seine Spezialattacke Schattenfessel (Typ: Geist) beherrschen.

Die beste Taktik gegen Silvarro: Durch seinen Tera-Typ Flug ist das Pokémon besonders gegen Gestein, Elektro und Eis anfällig – Gestein ist allerdings schwach gegen Silvarros Gras-Attacken, spart euch diesen Typ also lieber. Setzt ihr ein Elektro-Pokémon ein, gebt ihm auch das Item Magnet. Diese Konter empfehlen wir:

Wampitz : Wampitz ist ein echter Raid-Allrounder. Habt ihr ihm durch Zucht Parabolladung beigebracht, hat es eine starke Elektro-Attacke, die es gleichzeitig heilt. Mit Säurespeier senkt es außerdem die Spezial-Verteidigung des Gegners.

: Wampitz ist ein echter Raid-Allrounder. Habt ihr ihm durch Zucht Parabolladung beigebracht, hat es eine starke Elektro-Attacke, die es gleichzeitig heilt. Mit Säurespeier senkt es außerdem die Spezial-Verteidigung des Gegners. Miraidon : Es kann mit Metallsound die Verteidigung von Silvarro senken und mit Blitztour und Parabolladung Schaden verursachen.

: Es kann mit Metallsound die Verteidigung von Silvarro senken und mit Blitztour und Parabolladung Schaden verursachen. Riffex: Riffex bietet sich ausschließlich als Support-Pokémon an, ihr braucht also mindestens einen starken Angreifer im Team. Dann kann es mit Säurespeier die Spezialverteidigung von Silvarro senken und mit Rechte Hand den Angriff seines Partners erhöhen.

So startet ihr den Tera-Raid

Um 7 Sterne-Raids starten zu können, müsst ihr die drei Pfade der Hauptstory von Pokémon Karmesin/Purpur bereits abgeschlossen haben. Außerdem müsst ihr alle Arenaleiter*innen ein zweites Mal besiegen und das Akademieturnier gewinnen. Anschließend nehmt ihr so lange an 5 Sterne-Raids teil, bis ihr einen Anruf erhaltet und damit 6- und 7 Sterne-Raids freischaltet.

Zusätzlich benötigt ihr natürlich eine Internetverbindung, denn ihr müsst erst einmal die PokéPortal-News empfangen, die das Event startet. Wollt ihr den Online-Koop nutzen, braucht ihr auch ein Nintendo Switch Online-Abo.

Habt ihr noch weitere Tipps für den Raid?