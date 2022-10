Pokémon Karmesin/Purpur bricht mit 25 Jahre alter Trainer-Tradition - zum Glück!

Mit Karmesin und Purpur erscheinen am 18. November 2022 die neuen Editionen der 9. Pokémon-Generation, die uns erstmals in der Seriengeschichte in eine richtige Open World entführen. Und mit der offenen Spielwelt gehen viele weitere Änderungen in der Spielmechanik einher. Insbesondere über eine Quality of Life-Anpassung freue ich mich nach meiner Preview-Session dabei besonders.



Was ich meine? Trainer und Trainerinnen greifen uns in der Open World nicht mehr automatisch an, sobald wir in deren Sichtfeld treten. Um einen Trainerkampf zu starten, müssen wir den jeweiligen NPC jetzt hingegen zuerst ansprechen.

Darum ist es gut, dass es keine aufgezwungenen Trainerkämpfe mehr gibt

Richtig gelesen, Karmesin und Purpur bricht also mit einer Serientradition, die bereits mit der Roten und Blauen Pokémon-Edition eingeführt wurde.

Wir alle erinnern uns an diesen Moment zurück: Wir streifen durch den Vertania-Wald und suchen verzweifelt nach einem Ausgang. Plötzlich laufen wir an einem Käfersammler vorbei, der nur halb so groß ist wie wir, aber immerhin stolz einen Kescher über der Schulter trägt. Ein "!" erscheint in einer Sprechblase über dessen Kopf, er quatscht uns an, will kämpfen – und wir sind dazu gezwungen, unser Können unter Beweis zu stellen. Ganz egal, ob wir wollen oder nicht.

Doch genau damit ist nun in der 9. Generation Schluss, und ich find's super. Schlicht und einfach, weil aufgezwungene Kämpfe nicht mehr zum neuen Ansatz von Pokémon Karmesin und Purpur passen.

Die kommenden Editionen setzen auf eine offene Spielwelt und wollen uns damit viel mehr Freiheiten bieten als je zuvor. Wir zwängen uns jetzt also nicht mehr durch lineare Routen, bis wir am Ende irgendwann die Siegesstraße zur Pokémon-Liga erreichen, sondern streifen durch eine riesige, nahtlose Welt, die uns recht zu Beginn des Abenteuers komplett offenstehen soll. Wir können jetzt sogar frei darüber entscheiden, welche Arena wir als nächstes aufsuchen, es gibt also keine festgelegte Reihenfolge mehr.

Kurzum: Freiheit und Erkundung stehen in Karmesin und Purpur also im Fokus. Und nun stellt euch mal vor, ihr wandert durch die Spielwelt, wollt neue Pokémon entdecken und vielleicht sogar das ein oder andere Shiny fangen – und "!" ein NPC, den ihr in eurem Sammelwahn gar nicht beachtet habt, quatscht euch von der Seite an und zieht euch sofort in einen Kampf, auf den ihr gerade gar nicht vorbereitet wart. Und im schlimmsten Fall hat euer Gegenüber noch sechs Pokémon dabei, was den Kampf noch zusätzlich in die Länge ziehen würde...

Mehr zur Open World seht ihr im unteren Trailer:

Also mir würde das in diesem Moment unfassbar gegen den Strich gehen. Wenn ich einfach nur die Spielwelt erkunden und Pokémon fangen möchte, dann will ich nicht ständig unnötig aufgehalten werden, indem mich das Spiel gegen meinen Willen zu Trainerkämpfen zwingt. Denn kampfbereite NPCs finden sich an etlichen Stellen in der Open World. Und würden die mich jedes Mal automatisch anquatschen, wenn ich in deren Sichtfeld trete, würde ich zu gar nichts mehr kommen.

Frei darüber entscheiden zu können, wann ich einen anderen Trainer beziehungsweise eine Trainerin zum Poké-Battle herausfordere, passt letztendlich zum freiheitsliebenden Konzept des Spiels. So kann ich mir meine Aufgaben selbst einteilen und kann darüber bestimmen, zu welchem Zeitpunkt ich einfach nur Monsterchen fangen und wann ich meine eigenen Team-Pokémon in Trainerkämpfen trainieren will.

Linda Sprenger Linda Sprenger ist seit der Roten und Blauen Edition großer Fan der Pokémon-Reihe und hat die Entwicklung von Game Freaks RPG-Reihe seitdem miterlebt. Mit der Open World verspricht die neunte Generation eine Auflockerung der klassischen Pokémon-Formel und führt damit viele einhergehende Änderungen ein. Dazu zählen frei wählbare Arenen aber auch Kleinigkeiten wie nicht mehr automatisch startende Trainerkämpfe, was Linda als sinnvoll erachtet.

Wie spielt sich Pokémon Karmesin und Purpur?

Ich hatte in der letzten Woche die Möglichkeit, bereits vor dem Release in die Karmesin-Edition hineinzuschnuppern. In meiner Preview lest ihr, warum mich die Open World direkt in den Bann gezogen hat, ich bezüglich Grafik und Technik allerdings noch skeptisch bin:

Pokémon Karmesin und Purpur erscheint am 18. November 2022 exklusiv für Nintendo Switch. Alle bisher bestätigten Pokémon der 9. Generation sowie alle wiederkehrenden Pokémon findet ihr in dieser GamePro-Liste.

Was sagt ihr zur neuen Mechanik? Hättet ihr es lieber, dass euch NPCs automatisch zu einem Kampf herausfordern, wenn sie euch sehen oder sagt euch der neue Ansatz mehr zu?