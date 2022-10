Pokémon Karmesin/Purpur hebt nervige Einschränkung bei Charakter-Anpassung auf - Tragt, was ihr wollt!

Pokémon Karmesin und Purpur entführt uns erstmals in der Seriengeschichte in eine nahtlose Open World und gewährt uns damit so viele spielerische Freiheiten wie noch nie. Beispielsweise können wir Arenen jetzt in beliebiger Reihenfolge aufsuchen, und nicht nur das: Auch bei der Gestaltung unseres Charakters haben wir jetzt mehr Optionen als in früheren Teilen, denn Game Freak führt in der neunten Generation endlich (!) eine ganz bestimmte Änderung ein.

Was ist neu? Kleidung und Frisuren sind im Gegensatz zu früheren Pokémon-Editionen endlich nicht mehr an das jeweilige Geschlecht unseres Charakters gebunden.

So funktioniert Character-Customization in Pokémon Karmesin und Purpur

Was heißt das genau? Zu Beginn des Abenteuers wählen wir höchstwahrscheinlich wie gewohnt entweder die weibliche Spielfigur (Originalname Juliana) oder die männliche (Originalname Florian). Diese können wir dann individualisieren, indem wir Körpermerkmale wie Hautfarbe, Augenform und -farbe sowie Kleidung und Frisuren anpassen.

Bei den Klamotten sowie bei den Haaren unserer Figur haben wir diesmal freie Wahl. Also egal welches Geschlecht unser Charakter hat, er kann alles tragen. Kurze Haare, lange Haare, Zopf, Bob, Seitenscheitel – ganz wie wir wollen.

Um unsere Frisur zu ändern, müssen wir im Spiel einen Friseur besuchen. Alle anderen Charaktermerkmale sollen sich direkt im Menü ändern lassen, darunter auch die Kleidung (via game8). Neben standardmäßigen Schuluniformen soll Karmesin/Purpur jede Menge weitere Kleidungsstücke bieten, unter anderem verschiedene Taschen, Schuhe, Shirts, Hosen, Socken und Hüllen für unser Rotom-Handy. Auch Kleidungsstücke sind diesmal nicht an ein bestimmtes Geschlecht gebunden.

Hier könnt ihr übrigens knapp 15 Minuten Gameplay sehen:

Wie spielt sich Pokémon Karmesin und Purpur?

Ich hatte vor Kurzem die Möglichkeit, die Karmesin-Edition 1,5 Stunden lang anzuspielen. In meiner GamePro-Preview lest ihr, warum mich die Open World direkt in den Bann gezogen hat, ich bezüglich Grafik und Technik aber noch skeptisch bin:

20 4 Mehr zum Thema Pokémon Karmesin/Purpur macht endlich, was ich mir schon immer gewünscht habe

Pokémon Karmesin und Purpur erscheint am 18. November 2022 exklusiv für Nintendo Switch. Alle bisher bestätigten Pokémon der 9. Generation sowie alle wiederkehrenden Pokémon findet ihr in dieser GamePro-Liste.