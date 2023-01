Pokémon Karmesin/Purpur: Die nächsten Tera-Raid-Events hängen von eurer Version ab

In Pokémon Karmesin und Purpur steht das nächste Tera-Raid-Event in den Startlöchern. Darin legt ihr euch erneut mit besonders schlagkräftigen Pokémon an, die über verschiedene Tera-Typen verfügen können. Jetzt steht auch schon fest, welche das sind und es gibt dabei eine Besonderheit: Die Events drehen sich je nach Version um unterschiedliche Pokémon.

Pokémon Karmesin und Purpur: Tera-Raid-Event mit Crimanzo und Azugladis steht bevor

Diese beiden Pokémon sind's: Wer in den nächsten Tagen an den Tera-Raids in Pokémon Karmesin und Purpur teilnimmt, bekommt es mit zwei ganz besonderen Pokémon zu tun. Die unterscheiden sich auch noch, je nachdem, welche der beiden Versionen des Spiels ihr besitzt. Es handelt sich dabei um die folgenden:

Crimanzo : Das Pokémon vom Typ Feuer und Psycho gibt es erst seit der neunten Generation. Es handelt sich dabei um eine der möglichen Weiterentwicklungen von Knarbon. Außerdem verfügt Crimanzo über eine einzigartige Spezialattacke, bei der die Schulterstücke eine riesige Rüstungskanone bilden.

: Das Pokémon vom Typ Feuer und Psycho gibt es erst seit der neunten Generation. Es handelt sich dabei um eine der möglichen Weiterentwicklungen von Knarbon. Außerdem verfügt Crimanzo über eine einzigartige Spezialattacke, bei der die Schulterstücke eine riesige Rüstungskanone bilden. Azugladis: Die andere mögliche Weiterentwicklung von Knarbon existiert ebenfalls erst seit Gen 9. Es ist ein Pokémon mit den Typen Feuer und Geist. Azugladis beherrscht die einzigartige Attacke Reueschwert, bei der die Hälfte des verursachten Schadens als KP gutgeschrieben werden.

Je nach Version unterschiedlich: Spielt ihr Pokémon Karmesin, könnt ihr euch das kristallisierte Crimanzo-Pokémon in Tera-Raids schnappen. Zockt ihr allerdings die Purpur-Edition, bekommt ihr es mit Azugladis zu tun.

Was heißt das? Ihr werdet in den Tera-Raids innerhalb der beiden Spiele deutlich öfter auf diese beiden Pokémon treffen. Leider könnt ihr die versionsexklusiven Pokémon aber nicht mit Hilfe der Raids nun auch in der anderen Edition ergattern, sondern es bleibt bei der Exklusivität – zum großen Ärger vieler Fans, die gehofft hatten, ihren PokéDex so vervollständigen zu können.

Wann findet das Event statt? Am kommenden Wochenende: Das Tera-Raid-Event mit den beiden begehrten Pokémon startet am 3. Februar und dauert bis zum 5. Februar an. Los geht es wie gewohnt um 1 Uhr nachts am ersten Tag des Events (via: Serebii).

Was haltet ihr vom kommenden Tera-Raid-Event und der Versionsexklusivität? Hättet ihr es auch lieber anders herum gehabt?