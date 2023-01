Pokémon: Ash Ketchum muss theoretisch Steuern zahlen und könnte in den Knast kommen

Pokémon erfüllt Kindern nicht nur den Traum, Monster als Haustiere zu halten. Auch ein anderer Wunsch vieler Kids wird hier wahr, die nichts sehnlicher erwarten, als endlich ihr eigenes Ding durchziehen zu können: In der Welt der Taschenmonster gelten Personen nämlich schon im Alter von zehn Jahren als erwachsen. Das erklärt unter anderem, wie es sein kann, dass Ash im Pokémon-Anime einfach auf eigene Faust loszieht, um Abenteuer zu erleben.

Darum kann Ash im Pokémon-Anime mit 10 Jahren auf Weltreise gehen

Endlich erwachsen! Vielleicht erinnert ihr euch an die Zeit, als ihr noch ein Kind wart und immer machen musstet, was die Erwachsenen wollen. Wie verlockend wirkte die Vorstellung, selbst irgendwann endlich erwachsen zu sein, um tun und lassen zu können, was man selbst möchte.

Dabei standen natürlich eher die Rechte als die Pflichten im Vordergrund, aber sei's drum, das spielt hier auch keine Rolle. Endlich selbst bestimmen, wann ins Bett gegangen wird, was es zum Essen gibt und wohin die Reise geht und zwar mit allem, was dazu gehört.

Im zarten Alter von 10: Aus dem Pokémon-Roman Pocket Monsters: The Animation geht hervor, dass in der Welt der Pokémon die Volljährigkeit bereits im Alter von zehn Jahren erreicht wird. Klingt komisch, ist aber ein richtiges Gesetz.

Sogar Gefängnisstrafe möglich

Das heißt, dass Kinder im Pokémon-Universum bereits ab zehn Jahren Alkohol trinken oder Auto fahren dürfen. Auch die Schulpflicht geht nur bis zum Ende der vierten Klasse. Danach kann allerdings freiwillig eine weiterführende Schule besucht werden.

Weltreise mit 10? Kein Problem! Das dürfte dann auch erklären, wieso Ash beziehungsweise Satoshi bereits in so jungen Jahren auf große Reise um die Welt gehen kann. Vor allem wissen wir so auch, wieso sich kein anderer Mensch groß darüber zu wundern scheint.

Einziger Nachteil: Theoretisch müsste Ash eigentlich auch schon Steuern zahlen, obwohl er erst zehn Jahre alt ist. Außerdem bekommen es auch Kinder mit der Polizei zu tun, wenn sie zum Beispiel in einem Laden klauen.

Wie seriös ist das? Der Roman stammt von Anime-Autor Takeshi Shudo, es handelt sich dabei also durchaus um eine offizielle Veröffentlichung – und nicht um Fanfiction oder ähnliches. Aber das Buch wurde 1997 veröffentlicht und es lassen sich zumindest aktuell keine Infos dazu finden, ob die Angaben darin nun regulär zum anerkannten Kanon gehören oder nicht.

Wärt ihr mit zehn Jahren gern schon allein auf Weltreise gegangen?