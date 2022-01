Pokémon-Legenden Arceus-Umfrage: Mit welchem Starter-Pokémon legt ihr los?

Nachwuchs-Pokémon-Trainer haben ab dem 28. Januar eine neue Aufgabe. Denn auch in Pokémon-Legenden: Arceus geht es mal wieder darum, möglichst viele der kleinen Taschenmonster zu fangen und mit ihnen gegen die Pokémon anderer Trainer anzutreten. Das alles passiert in den bislang offensten Gebieten, die je ein Spiel der Reihe bot und die vor allem viele neue Abenteuer verspricht.

Bauz, Feurigel oder Ottaro?

Wie in den meisten anderen Pokémon-Spielen stellt euch auch Arceus zu Beginn vor die Wahl, mit welchem Starter ihr loslegen wollt. Entscheiden müsst ihr euch zwischen dem Laubflügel-Pokémon Bauz, dem Feuermaus-Pokémon Feurigel und Ottaro, einem Otter-Pokémon.

Und wir möchten, dass ihr uns eure Entscheidung auch in unserer Umfrage mitteilt: Für welches Starter-Pokémon entscheidet ihr euch? Macht mit und stimmt ab!

Ihr dürft uns eure Entscheidung und/oder eure Kriterien natürlich auch gerne in den Kommentaren erläutern. Wählt ihr zum Beispiel nach Gefühl, nach Optik oder nach den Attacken der Taschenmonster? Wer noch Hilfe bei der Wahl braucht, findet sie übrigens in unserem Starter-Guide. Wir sind jedenfalls gespannt auf eure Antworten. Mehr zu den Qualitäten des Spiels erfahrt ihr in unserem großen Test zu Pokémon-Legenden: Arceus.

Wir bedanken uns schon jetzt für eure Teilnahme!