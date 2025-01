Auf Pokémon Home erwarten euch zwei der seltensten Shinys überhaupt - Um sie zu bekommen, müsst ihr die größte Herausforderung zweier Spiele meistern

Die Belohnungen für zwei mühevolle Aufgaben fallen mit Manaphy und Cupidos sehr, sehr gut aus.

Wenn ihr die Spiele Pokémon-Legenden: Arceus beziehungsweise Strahlender Diamant oder Leuchtende Perle besitzt und fleißig Taschenmonster samelt, hat Pokémon Home jetzt eine besondere Belohnung für euch. Habt ihr nämlich die Pokédexe komplettiert, dürft ihr euch seltene Shiny-Pokémon abholen.

Das schillernde Cupidos kann sich zeigen lassen. So sieht es in der Pokémon-Home-App aus.

Pokémon: Cupidos (schillernd)

Cupidos (schillernd) Level: 50

50 Getragenes Item: Keines

Keines Attacken: Diebeskuss, Sondersensor, Knirscher, Mondgewalt

Diebeskuss, Sondersensor, Knirscher, Mondgewalt Typ: Fee / Flug

Fee / Flug Wesen: Naiv

Naiv Fähigkeit: Zufällig

Wenn ihr den Hisui-Pokédex in Pokémon-Legenden: Arceus komplettiert, bekommt ihr über Pokémon Home das Shiny Cupidos als Belohnung für die Mammutaufgabe. Das ist das erste Mal, dass ihr das Pokémon in seiner schillernden Variante bekommen könnt. Ein Sammler*innen-Traum geht damit in Erfüllung. Doch das Highlight kommt erst noch.

Belohnung für komplettierten Pokédex in Strahlender Diamant / Leuchtende Perle

Shiny Manaphy galt bisher als eines der seltensten schillernden Pokémon überhaupt. Nun müsst ihr dafür "nur" noch einen Pokédex vervollständigen.

Pokémon: Manaphy (schillernd)

Manaphy (schillernd) Level: 50

50 Getragenes Item: Keines

Keines Attacken: Blubbstrahl, Säurepanzer, Whirlpool, Aquawelle

Blubbstrahl, Säurepanzer, Whirlpool, Aquawelle Typ: Wasser

Wasser Wesen: Still

Still Fähigkeit: Hydration

Komplettiert ihr hingegen den Sinnoh-Pokédex in den Remakes Strahlender Diamant und Leuchtende Perle, wartet ein schillerndes Manaphy auf euch. Obwohl es diese Version von Manaphy bereits seit der Nintendo-DS-Ära gibt, ist es eines der seltensten Shinys überhaupt.

Noch ein Shiny als Belohnung: Eine Belohnung dieser Art gibt es bereits mit einem schillernden Meloetta für die Komplettierung des Pokédexes von Karmesin und Purpur:

So erhaltet ihr die Belohnungen in Pokémon Home

Wenn ihr den Pokédex von Legenden: Arceus oder Strahlender Diamant bzw. Leuchtende Perle vervollständigt habt, müsst ihr wie folgt vorgehen:

Transferiert eure Pokémon vom entsprechenden Spiel nach Pokémon Home auf eurer Nintendo Switch. Ladet die Pokémon Home-App für iOS oder Android runter (die Geheimgeschenk-Funktion gibt es nur in der App). Verbindet die Pokémon Home-App mit eurem Nintendo-Account, den ihr für Pokémon Home auf der Switch verwendet. Verwendet die Geheimgeschenk-Funktion auf eurem mobilen Gerät, um das Shiny Pokémon zu erhalten. Pro Nintendo-Account gibt es das Geheimgeschenk nur einmal.

Um an die Belohnungen zu kommen, benötigt ihr weder ein Switch-Online-Abo noch die kostenpflichtige Version von Pokémon Home. Da ihr mit der kostenlosen Version jedoch nur 30 Pokémon auf einmal lagern könnt, dauert das entsprechend etwas länger.