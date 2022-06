Pokémon-Legenden: Arceus schenkt euch mal wieder ein exklusives Item und so kommt ihr ran

Der Pokémon Web-Anime spielt genau wie Pokémon-Legenden: Arceus in der Hisui-Region der Vergangenheit. Mit der dritten Episode ist nun das Finale des Animes über den Bildschirm gelaufen, was The Pokémon Company nun mit einem exklusiven Item für den Nintendo Switch-Titel belohnen möchte.

Pokémon-Fans können Gratis-Item abstauben

Worum geht’s? Aktuell können sich alle Spieler*innen von Pokémon-Legenden: Arceus eine schillernde Fluchfuchs-Maske sichern. Das Design erinnert an das Shiny-Zorua in der Hisui-Form, das auch in der letzten Episode des Web-Anime vorkommt. Das Item gibt es völlig kostenlos.

Bei der Maske handelt es sich um ein rein kosmetisches Item. Es bringt euch also keine Vorteile im Kampf oder beim Fangen von Pokémon. Doch der Twitter-Account Play Pokémon zeigt, wie stylisch wir dafür im Spiel unterwegs sein können:

Wie bekomme ich das Geschenk? Um das Gratis-Item zu erhalten, müsst ihr wie folgt vorgehen:

Geht im Menü auf "Geheimgeschenk"

Klickt anschließend auf "per Internet empfangen"

Nehmt die Maske in eurem Zuhause in Jubeldorf entgegen

Es gibt eine Bedingung, unter der ihr das Item herunterladen könnt. Die Geheimgeschenk-Funktion wird nämlich erst im Verlauf der Hauptkampagne freigeschaltet. Ihr müsst rund zwei Stunden gespielt haben, um das Feature zu bekommen.

Wie lange habe ich Zeit? Die Aktion startet ab sofort und läuft bis zum 31. Mai 2023. Ihr habt also rund ein Jahr Zeit, euch das exklusive Item zu sichern.

Diese Gratis-Inhalte für Pokémon-Legenden: Arceus gab es mit Update 1.1:

Von DLCs und Nachfolger keine Spur in Sicht

Bislang hat Nintendo keine Direct im Rahmen der ausgefallenen E3 angekündigt, in der neue Inhalte zu bereits bestehenden Titeln oder sogar brandneue Spiele vorgestellt werden. Somit ist unklar, ob Pokémon-Legenden: Arceus nach seinem Gratis-Update neue Inhalte bekommen wird.

Die Pokémon-Community spekuliert bei der Legenden-Reihe auf eine Trilogie, weil im ersten Trailer drei übereinander gestapelte Bücher zu sehen sind, von denen nur das erste aufgeklappt wurde und uns mit in die Sinnoh-Region genommen hat. Es bleibt also abzuwarten, ob Nintendo in naher Zukunft nicht doch noch einen Nachfolger für Pokémon-Legenden: Arceus vorstellt.

Nutzt ihr die kosmetischen Items in Pokémon-Legenden: Arceus?