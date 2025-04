Pokémon-Legenden: Z-A bekommt wohl ein Feature, das es seit 21 Jahren nicht mehr in der Reihe gab - die Switch 2 macht's erst möglich

Endlich wieder flüssige Frameraten bei einem Pokémon-Spiel? Das könnte bald wahr werden.

Der neueste Ableger der Pokémon-Reihe, Legenden: Z-A, erscheint sowohl für die Nintendo Switch als auch die Switch 2. Auf der neueren Nintendo-Hybridkonsole erwarten euch dabei natürlich auch einige Verbesserungen dank der gesteigerten Leistung. Das betrifft auch die Framerate, die besonders bei den letzten Ablegern alles andere als schön war.

Nintendo selbst hat noch nicht konkret verraten, wie viel besser Pokémon-Legenden: Z-A auf der Switch 2 im Vergleich zur ersten Switch laufen wird. Auf der offiziellen Webseite heißt es bei den Upgrades der Switch 2-Edition nur, dass sie "verbesserte Performance mit höherer Framerate und Auflösung" liefern wird.

Der bekannte Pokémon-Insider-Account CentroLeaks hat es allerdings sehr viel genauer eingegrenzt. Laut eines neuen Beitrags soll Legenden: Z-A nämlich komplett in 60 fps spielbar sein – wir gehen natürlich davon aus, dass das nur die Switch 2-Version betrifft.

Immerhin hatten zuletzt Pokémon-Legenden: Arceus und Pokémon Karmesin/Purpur auf der ersten Switch schon bei 30 fps durchaus Probleme mit einer stabilen Framerate.

Pokémon-Legenden: Z-A zeigt, wie gefährlich die Stadt bei Nacht sein wird

Damit wäre Pokémon-Legenden: Z-A dann auch das erste Spiel der Reihe seit Pokémon Rubin, Sapphir und Smaragd für den GBA, das durchgehend in 60 fps laufen kann. Pokémon Schwarz und Weiß für den Nintendo DS konnten zwar ebenfalls 60 fps erreichen, allerdings nur in den Kämpfen.

Besonders da die Kämpfe in Pokémon-Legenden: Z-A diesmal erstmals in Echtzeit laufen und Timing und Reaktionszeit damit besonders wichtig sind, ist das natürlich eine willkommene Neuerung. Abzuwarten bleibt nur, wie stabil die Performance am Ende dann ist. Pokémon Karmesin/Purpur litt etwa unter deutlichen Framedrops.

Immerhin bietet die Nintendo Switch 4 aber ein 120 Hz-Display, was theoretisch auch einen 40 fps-Modus ermöglichen würde. So oder so müssen wir abwarten, wie gut Pokémon-Legenden: Z-A laufen wird und wie die Unterschiede zwischen Switch- und Switch 2-Version ausfallen werden. Der Release ist Ende 2025.

Was wäre euch im neuen Pokémon-Spiel wichtiger: Grafik oder Framerate?