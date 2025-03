Pokémon-Legenden: Z-A enthüllt endlich, was es mit dem komischen Namen des Spiels auf sich hat

Das Z-A im Titel des neuen Pokémon-Legenden-Spiels hat tatsächlich nicht nur eine Verbindung zu Pokémon X/Y.

Pokémon-Legenden: Z-A ist schon das zweite Spiel der Legenden-Ablegerreihe. Wo der Name von Legenden: Arceus sich aber relativ schnell erschließt, war die Bedeutung der Buchstaben "Z-A" bislang eher ungewiss. Zumindest bis jetzt, der neueste Trailer erklärt nämlich endlich, wofür sie stehen.

Bei der neuesten Nintendo Direct hat auch Pokémon-Legenden: Z-A einen Auftritt bekommen und dabei unter anderem sein Tag-/Nacht-System vorgestellt. Illumina City funktioniert im Dunkeln nämlich ziemlich anders als bei Tageslicht.

Hier könnt ihr euch aber erstmal den neuen Trailer von der Nintendo Direct anschauen:

3:13 Pokémon-Legenden: Z-A zeigt, wie gefährlich die Stadt bei Nacht sein wird

Autoplay

Wo ihr tagsüber die Stadt erkunden und in den Wildzonen wilde Pokémon fangen könnt, ist die Nacht den Trainer*innenkämpfen gewidmet. Dann findet nämlich das sogenannte Z-A Royale-Turnier statt.

Auch wir können daran teilnehmen und in Kampfzonen gegen andere Leute antreten. Dabei starten wir anfangs im niedrigsten Z-Rang und arbeiten uns dann mit Siegen bis zum stärksten A-Rang hoch – also wie im Titel des Spiels von Z bis A.

Der Name des Spiels bezieht sich also schlicht und ergreifend auf dieses Ranking-System, in dem wir uns hocharbeiten und als stärkster Trainer oder stärkste Trainerin der Stadt beweisen wollen.

Das dürfte allerdings nicht der einzige Grund für den etwas merkwürdigen Namen sein. Anders als für manch andere Pokémon-Generationen gab es für die X/Y-Spiele nie eine "Defginitive Edition". Fans hatten lange darauf gehofft, dass sie in Form einen Pokémon Z noch kommen würde, wurden aber enttäuscht.

Dieses Z hat auch einen Bezug zu einem der Charaktere in den Spielen: nämlich AZ. Der hat auch in Pokémon-Legenden: Z-A wieder einen Auftritt, was mit Sicherheit kein Zufall sein dürfte. Wie groß genau seine Rolle im Spiel sein wird, müssen wir abwarten.

Habt ihr noch Theorien, was es mit dem "Z-A" im Titel zusätzlich auf sich haben könnte?