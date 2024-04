Pokémon-Legenden: Z-A vorbestellen – Neues Pokémon für Nintendo Switch bei Amazon aufgetaucht!

Der Release steht erst 2025 an, trotzdem könnt ihr Pokémon-Legenden: Z-A für Nintendo Switch schon vorbestellen.

Schon Ende Februar wurde angekündigt, dass das beliebte Pokémon-Legenden: Arceus mit Pokémon-Legenden: Z-A einen Nachfolger bekommen wird. Bei Amazon könnt ihr das für Nintendo Switch erscheinende Rollenspiel jetzt bereits vorbestellen. Der Preis liegt wie üblich bei 59,99€:

Bei Amazon gibt es wie immer eine Preisgarantie für Vorbesteller: Sollte das Spiel vor dem Release noch günstiger werden, zahlt ihr also automatisch weniger. Zuletzt kam es oft selbst bei großen Nintendo-Spielen wie Princess Peach: Showtime! schon Wochen vor dem Erscheinen zu einer Preisreduktion. Ihr solltet diesen Vorteil deshalb nicht unterschätzen.

Allzu aussagekräftig sind die bislang gezeigten Bilder zu Pokémon-Legenden: Z-A zwar nicht. Zumindest wissen wir aber, dass es in einer Großstadt spielt.

Einen konkreten Release-Termin haben Nintendo und das Entwicklungsstudio Game Freak bislang nicht bekannt gegeben. Es wurde lediglich angekündigt, dass das Rollenspiel im Jahr 2025 weltweit zeitgleich erscheinen wird.

Gibt es einen Preorder-Bonus?

Bislang wurde noch kein Vorbesteller-Bonus für Pokémon-Legenden: Z-A angekündigt. Da der Release noch so weit entfernt ist und es noch nicht mal ein richtiges Cover-Artwork gibt, hat das allerdings nicht viel zu bedeuten. Gerade bei Nintendo-Spielen werden Preorder-Boni oft erst kurz vor dem Erscheinen angekündigt, nicht selten handelt es sich dabei um von Shop zu Shop unterschiedliche physische Extras wie Sticker oder Schlüsselanhänger.

Allzu viel ist über Pokémon-Legenden: Z-A noch nicht bekannt, abgesehen vom obigen, noch sehr vagen Ankündigungs-Trailer gibt es kaum Infos. Mit Sicherheit wissen wir bisher nur, dass Pokémon-Legenden: Z-A in der Stadt Illumina City spielen wird. Statt Wälder, Wiesen und weite Landschaften werden wir diesmal also den Großstadtdschungel erkunden.

Die Stadt Illumina City soll zu einem Ort umgestaltet werden, in der Menschen und Pokémon Seite an Seite leben, was an das Setting von Pokémon Meisterdetektiv Pikachu erinnert. Wie unter diesen Umständen die Jagd und das Einfangen der Pokémon funktionieren soll, ist schwer zu sagen. Dennoch ist wahrscheinlich, dass auch Pokémon-Legenden: Z-A wieder auf die klassische Sammelmechanik und die taktischen Rundenkämpfe setzen wird.

Alle weiteren bislang bekannten Infos zu Pokémon-Legenden: Z-A haben wir euch in diesem Artikel zusammen getragen:

