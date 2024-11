Pokémon Legenden Z-A: Wann kommt der nächste Trailer? Bekannter Leaker grenzt Zeitraum ein und es dauert wohl nicht mehr lange

Bislang gab es nur einen Teaser zu Pokémon Legenden: Z-A zu sehen.

Ende Februar wurde im Rahmen des Pokémon Day 2024 mit Pokémon Legenden: Z-A ein neues RPG aus dem Hause Game Freak angekündigt. Nach dem ersten Teaser-Trailer und ein paar sporadischen Infos herrscht allerdings größtenteils noch Funkstille um das Spiel. Auch Gameplay-Szenen gab es bislang noch nicht zu sehen.

Kein Wunder also, dass sich viele Fans die Frage stellen, wann der nächste Trailer zu Pokémon Legenden: Z-A veröffentlicht wird. Da das Spiel am Pokémon Day enthüllt wurde, liegt die Vermutung nahe, dass das nächste Video zum RPG möglicherweise am Pokémon Day 2025 gezeigt werden könnte.

Zur Erinnerung: So sah der erste Teaser zu Pokémon Legenden: Z-A aus:

Pokémon Legends: Z-A - Das ist das nächste Pokémon-Spiel auf der Switch

Veröffentlichung angeblich noch vor dem Pokémon Day 2025

Doch bis Ende Februar 2025 müssen wir offenbar nicht mehr warten. Zumindest sagt das der bekannte Pokémon-Insider Riddler_Khu, der in der Vergangenheit schon häufiger Pokémon-Ankündigungen und Infos vorab korrekt prognostizierte.

Laut Khu soll der nächste Trailer zu Pokémon Legenden: Z-A noch VOR dem nächsten Pokémon Day veröffentlicht werden – also irgendwann innerhalb der nächsten 14 Wochen. Ein konkretes Datum nennt der Leaker allerdings nicht.

Game Freak war in den vergangenen Wochen groß in den Schlagzeilen, weil durch einen Hacking-Angriff auf die Server des Unternehmens zahlreiche interne Daten geleakt wurden. Ob das möglicherweise auch dazu geführt hat, dass eine Veröffentlichung des nächsten Trailers verschoben wurde, ist nicht bekannt.

Obwohl sich Khu in den letzten Jahren als ziemlich verlässliche Quelle herausgestellt hat, solltet ihr diese Info natürlich als das betrachten, was sie ist: ein unbestätiges Gerücht.

In Pokémon Legenden: Z-A erlebt ihr laut offiziellem Beschreibungstext ein "neues Abenteuer innerhalb von Illumina City, wo ein Umstrukturierungsplan der Stadt in Arbeit ist, der die Metropole für Menschen und Pokémon gleichermaßen gestalten soll".

Zum Gameplay und der generellen Struktur des Spiels gibt es noch keine Infos, es gilt aber quasi als sicher, dass die Erkundung der offen angelegten Stadt Illumina sowie das obligatorische Sammeln der Taschenmonster wichtige Gameplay-Eckpfeiler sein werden. Alles, was bislang sonst noch zu Pokémon Legenden: Z-A bekannt ist, haben wir im oben verlinkten Artikel zusammengefasst.

Was glaubt ihr: Wann sehen wir den nächsten Trailer zu Pokémon Legenden: Z-A?