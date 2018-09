Pokémon: Let's Go - Nintendo Switch-RPGs verzichten auf VM-Attacken

Mit Pokémon: Let's Go, Pikachu! und Pokémon: Let's Go, Evoli! feiert die traditionsreiche Taschenmonster-Reihe ihr heißerwartetes Debüt auf der Nintendo Switch.

Mit dem ersten Pokémon-RPG auf einer Heimkonsole kehren die Entwickler von Game Freak dabei in die Kanto-Region zurück und liefern ein Quasi-Remake von Pokémon Gelb.

Keine VMs mehr: Ein wichtiges Detail aus dem Original wurde aber verändert, denn es wird keine VM-Attacken geben, die wir unseren Pokémon beibringen können.

Was sind VMs? Mit den sogenannten "Versteckten Maschinen" wurden in früheren Generationen Attacken erlernt, die auch außerhalb von Kämpfen eingesetzt werden konnten.

Mit Zerschneider, Surfer, Kaskade und Co. ließen sich dann bestimmte Hindernisse auf der Karte überwinden, die dann Wege zu neuen Regionen eröffneten.

In den kommenden Switch-RPGs ändert sich aber etwas an dieser Mechanik.

Wie Game Director Junichi Masuda im Rahmen der japanischen Pokénchi-Show verraten hat (via Twinfinite), werden wir in solchen Momenten einfach unsere Partner-Pokémon, also Pikachu oder Evoli, rufen können. Diese verfügen über neue, spezielle Fähigkeiten wie "Chop Down" oder "Sea Skim".

Der neueste Trailer zu den Pokémon: Let's Go-Editionen zeigt die Fähigkeiten in Aktion:

Ebenfalls neu sind Fähigkeiten, die Trainer und Pokémon gemeinsam ausführen können.

Diese besonders mächtigen Partner Powers können wir während der Kämpfe auswählen, müssen sie aber erst erlernen.

Das geschieht, indem wir die Beziehung zu unserem Partner-Pokémon stärken. Außerhalb der Kämpfe können wir mit Pikachu und Evoli interagieren, um die Bindung zu uns zu festigen.

Pokémon: Let`s Go erscheint am 16. November für Nintendo Switch.