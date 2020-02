Pokémon - Hinweise auf das pummelige Pikachu im Anime aufgetaucht

Wer die Pokémon-Serie seit der ersten Staffel oder dem ersten Spiel verfolgt, kommt nicht an dem Fakt vorbei, dass Pikachu mit der Zeit sehr viel schmaler geworden ist (und zwei Finger mehr hat als in den Neunzigern). Doch die originale, knubbeligere Version könnte jetzt nicht nur im Spiel, sondern auch im Anime zurückkehren.

Fans des Original-Elektromäuschens merken seit Pikachus Schlankheitskur immer wieder an, wie sehr sie die rundere Version vermissen. Zwar ist ein schmaleres Pikachu angeblich leichter zu animieren, doch wer den Elektroknubbel einmal in seiner Originalform gesehen hat, schließt ihn sofort ins Herz.

Deswegen freuten sich Spieler unheimlich als sich herausstellte, dass das Pikachu, dass wir in Schwert & Schild geschenkt bekommen, in seiner Gigadynamax-Form wieder an Masse zulegt und mit einem tiefen "Piiiii" den Boden der Arena zum Beben bringt. Das könnte jetzt auch im Anime passieren.

Denn in einer Zusammenfassung für kommende Folgen des Anime wird verraten, dass Ash nicht nur Delion als amtierendem Galar-Champ gegenübersteht. Bei einem Kampf gegen dessen Dynamax-Kamalm soll auch Pikachu auf einmal von einem roten Licht umgeben sein.

Finally a battle between two champions, this is the kind of stuff I expected from this series ? #anipoke pic.twitter.com/q7C5vHCo5Z