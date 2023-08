Pokémon bekommt neue Serie, die sich um das gute alte Pokémon Rot für den Game Boy dreht

Diese Live Action-Serie nimmt eine ganz andere Perspektive ein als der Pokémon-Anime.

Seid ihr Taschenmonster-Fans, beziehungsweise immer noch nostalgische Anhänger*innen der ersten beiden Editionen Pokémon Rot & Blau für den Game Boy? Dann könnte euch die neue Serie interessieren – auch wenn diese leider zunächst mal nur in Japan erscheint.

Das kommende Pokémon Live Action-Drama verfolgt ein ganz anderes Konzept als der Anime und widmet sich genau dieser wehmütigen Erinnerung an die schönen Spielerlebnisse 90er-Jahre.

Das ist die neue Pokémon-Dramaserie

Darum geht es: Die Webseite serebii.net hat die Infos über die Serie aus dem Japanischen übersetzt, sodass wir verstehen, worum es geht. Der Titel lautet auf Deutsch übersetzt in etwa: "Eine Tasche voller Abenteuer" und ist sicherlich eine Anspielung auf den Game Boy.

Anders als der Anime, spielt diese Serie nämlich nicht innerhalb der Welt der Taschenmonster, sondern widmet sich einem Fan, der an seine Zeit mit der ersten Spiele-Generation erinnert wird. Die Hauptperson ist eine junge Frau namens Madoka Akagi, die in einer Hafenstadt der Kanto-Region aufgewachsen ist.

Inzwischen ist sie jedoch erwachsen, hat studiert und arbeitet in Tokyo in einer Werbeagentur. Am Anfang der Handlung befindet sie sich in einer Krise, da sie merkt, dass ihr neues Leben nicht ihrer Traumvorstellung entspricht, mit der sie in die schillernde Metropole kam.

Genau in diesem Moment erreicht Madoka Akagi (gespielt von Nanase Nishino) ein Päckchen von ihrer Mutter, in dem sich zwei Dinge befinden: ein Game Boy Pocket und Pokémon Rot. Seit 20 Jahren hat die junge Frau das Spiel nicht mehr angerührt, doch dann stürzt sie sich in ein neues Abenteuer. Dass ihr der Eskapismus wohl auch Erkenntnisse zu ihrer aktuellen Lebenssituation liefern wird, davon können wir eigentlich schon ausgehen.

Es handelt sich dabei um die erste Live Action Drama-Serie mit Pokémon-Thema. Die erste Folge wird am 19. Oktober auf TV Tokyo ausgestrahlt. Über einen weltweiten Release und eine Umsetzung in anderen Sprachen gibt es aktuell noch keine Infos. Sollten wir hier mehr erfahren, halten wir euch auf dem Laufenden.

Was haltet ihr von diesem etwas anderen Konzept für eine Pokémon-Serie? Hofft ihr, dass es die Drama-Serie auch zu uns schafft?