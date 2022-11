Diese interaktive Pokémon-Galerie ist ein nostalgischer Trip durch unsere Kindheit

Die Pokémon-Reihe existiert mittlerweile seit über 20 Jahren. In dieser Zeit sind zahlreiche Editionen erschienen, die viele mit ihrer Kindheit verbinden. Anlässlich des Releases von Pokémon Karmesin & Purpur am 18. November 2022 nimmt uns The Pokémon Company mit auf eine Reise in unsere Vergangenheit und gibt uns in einer Online-Galerie Einblicke in die Geschichte der Pokémon-Editionen.

Pokémon-Galerie zeigt unterschiedliche Editionen

In der Online-Galerie können sich Spieler*innen auf der ganzen Welt Zutritt zur digitalen Ausstellung verschaffen. Auf einem Zeitstrahl navigieren wir mithilfe eines digitalen Avatars durch die verschiedenen Bereiche der Galerie.

So beginnt ihr die Tour: Da die Galerie nicht auf deutsch verfügbar ist, hier eine kurze Anleitung. Klickt auf der Hauptseite auf den "Enter"-Button, dann öffnet sich ein neues Popup-Fenster. Hier müsst ihr zuerst einmal auf den mittleren Link klicken. Der öffnet ein neues Fenster mit den Nutzungsregeln, das ihr dann direkt wieder schließen könnt. Anschließend könnt ihr im Popup-Fenster auf den Link im Rahmen klicken und kommt zur Galerie.

Die einzelnen Bereiche sind auf die unterschiedlichen Pokémon-Editionen aufgeteilt. Am Eingang eines Bereiches begrüßen uns Abbilder der Editionen und der Plattform, auf der sie erschienen sind. In der Ausstellung selbst gibt es dann kleine Figuren von Pokémon, Gebäuden und Merkmalen aus der Landschaft der jeweiligen Edition:

Sobald wir auf die einzelnen Abbilder klicken, öffnet sich ein neues Fenster. Bei den Pokémon gibt es den jeweiligen Pokédex-Eintrag mit passendem Sound zu lesen, während die Gebäude und Landschaften originalgetreu im jeweiligen Spiel gezeigt werden.

Das Besondere: Sobald wir einen neuen Bereich betreten, beginnt die jeweilige Musik aus der entsprechenden Edition zu spielen. Das versetzt uns direkt Flashbacks zurück in die Zeit, in der die jeweilige Edition gespielt hat.

Pokémon Karmesin & Purpur bleiben verschlossen

Am Ende der Galerie sollte uns eigentlich ein Bereich erwarten, in dem Pokémon Karmesin & Purpur vertreten sind. Doch hier erwarten uns nur die großen Switch-Spieleverpackungen, die ihre Pforten leider noch nicht geöffnet haben.

Es bleibt abzuwarten, ob The Pokémon Company diesen Bereich nachträglich einbauen wird oder ob wir uns mit den bisherigen Editionen begnügen müssen. Laut Serebii.net soll die Online-Galerie nämlich nur für einen limitierten Zeitraum geöffnet sein. Somit sollten wir uns die Galerie schnell ansehen, bevor sie wieder geschlossen wird.

Wie findet ihr die Pokémon-Galerie? Werdet ihr selbst einen Blick hineinwerfen?