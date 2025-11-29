Pokémon: Lange bevor Mega-Starmie uns in unseren Albträumen verfolgt hat, gab es im Manga ein noch gruseligeres Piepi

Es gibt Pokémon-Designs, die polarisieren – und dann gibt es Mega Starmie aus Pokémon Legends: Z-A, das die Community gespalten hat wie kaum ein anderes Monster. Beine an einem Stern? Für viele ein Sakrileg, für andere reiner Slapstick. Doch nun haben Fans einen alten Manga ausgegraben, der zeigt: Die Idee ist nicht neu.
Ein Piepi mit Beinen aus einem Manga von 1996
Die passende Seite aus Pokémon Pocket Monsters macht gerade auf r/pokemon die Runde. Zu sehen ist ein Piepi – allerdings nicht das knuffige Kugelwesen, das wir aus Spielen und Anime kennen. Dieses Piepi hat lange, dünne Beine.
Natürlich ist das nur ein Gag, aber ein wenig Albtraumpotenzial steckt trotzdem drin – vor allem, wenn man die entsetzten Reaktionen der anderen Manga-Figuren daneben sieht.
Pokémon Pocket Monsters erschien 1996 und war das erste Pokémon-Manga überhaupt: ein wilder Comedy-Mix, in dem Pokémon sprechen, sich ohne Regeln verwandeln und Designs auftauchen, bei denen man sich fragt, ob der Zeichner Schlafmangel hatte.
Für Fans, die Mega Starmie mit Beinen noch immer verdauen müssen, wirkt das Piepi-Bild wie ein Blick in eine alternative Timeline – und eine Erinnerung daran, dass es noch sehr viel schlimmer hätte kommen können.
Mega Starmie: Der Bein-Skandal, der die Community gespalten hat
Zur Erinnerung: Als Mega Starmie 2025 geleakt wurde, hofften viele auf ein elegantes, ultraman-inspiriertes Design. Was wir in Pokémon Legenden: ZA aber bekamen, sah eher aus wie eine Skizze nach einem Fiebertraum.
Manche hielten das Modell zunächst für Fake oder eine KI-Halluzination. Doch es war echt – und gerade die langen Beine lösten bei vielen den puren Uncanny-Valley-Effekt aus. Andere fanden es dafür umso witziger. Oder sahen sofort die Parallele zu Patrick Star aus dem Spongebob-Film. Meme-Gold war garantiert.
Und jetzt taucht dieses 90er-Jahre-Piepi wieder auf und zeigt: Ein Pokémon mit komischen Beinen ist offenbar nichts, das Game Freak erst im Jahr 2025 erfunden hat. Zwischen Piepi-Beinen und Starmie-Beinen existiert überraschend viel… Kontinuität.
Pokémon war schon immer ein bisschen weird – wir hatten es nur vergessen.
Welche merkwürdige Pokémon-Design-Entgleisung ist euch bis heute in Erinnerung geblieben?
