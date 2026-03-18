Vergesst Aquaknarre: Mit diesem genialen Pokémon Pokopia-Trick gießt ihr in Sekunden große Flächen mit Wasser

Felino ist euer bester Freund, wenn es um Wasser in Pokémon Pokopia geht.

Viele von uns werden vermutlich die ersten Stunden von Pokémon Pokopia damit verbracht haben, mit Schiggys Aquaknarre vertrocknete Flecken am Boden wegzugießen. Später im Spiel gibt es deutlich effizientere Methoden für feuchte Oberflächen, aber diese hier sticht wohl alle anderen aus.

Große Flächen auf einen Schlag bewässern

Mit der Fähigkeit “Wasser aufsaugen” könnt ihr erheblich mehr Blöcke innerhalb weniger Sekunden befeuchten. Das geht richtig fix und ihr müsst euch dabei weder mit der nervigen Kreuz-Radius von Aquaknarre herumschlagen, noch Suppe herstellen, um Schiggys Fähigkeit zu verbessern.

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Geht einfach zu einer Quelle und saugt euch mit Wasser voll. Dann geht ihr zu der Stelle, die ihr gießen wollt und spuckt alles vor euch aus. Durch die Wasserphysik von Pokopia verteilt die Flüssigkeit in einem ziemlich großen Radius.

Dann könnt ihr die entstandene Pfütze auch schon wieder aufsaugen und eure Umgebung sieht wunderbar grün und gesund aus – während ihr mit eurem Wasserbauch einfach weiterziehen könnt um die nächste Fläche zu gießen.

Wie das ganze im Spiel aussieht, hat unter anderem pkmncast auf TikTok geteilt:

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Wie lerne ich Wasser aufsaugen?

Ditto kann zwar von Anfang an Items und Ressourcen im Kirby-Modus in sich reinsaugen, aber für Wasser fehlt ihm anfangs noch die Übung. Um Flüssigkeiten aufzunehmen, müsst ihr erst in das Gebiet Trübküstia reisen. Dafür müsst ihr wiederum die Hauptquest im ersten Gebiet Welkwüstia abgeschlossen haben.

Euer Lehrer ist Felino (Paldea). Das kleine Wasser-Pokémon lebt in seiner Paldea-Form gerne im Schlamm, weswegen ihr das Habitat “Gras am Sumpf” erschaffen müsst.

054 Gras am Sumpf: 4x gelbes Grasbüschel, 2x trübes Wasser

Trübes Wasser findet ihr in einem kleinen Matschwasserfall, gegenüber des Pokémon Centers in Trübküstia. Geht vom Gebäude aus über den Fluss zur Felswand. Ihr müsst nur noch ein paar Grasbüschel ergänzen und schon ist das Habitat fertig.

Normalerweise dient das Aufsagen von Wasser übrigens nicht zum gießen, sondern zum Anlegen von neuen Wasserstellen. Falls ihr also eigene Wasserfälle, Teiche oder Kanäle anlegen wollt, ist Felino eure beste Anlaufstelle.

Felino kann übrigens auch Lehm herstellen. Es lohnt sich also alle mal die kleine Kaulquappe so schnell wie möglich freizuschalten.

Was denkt ihr: Habt ihr den Trick mit Felinos Fähigkeit zum Gießen selbst herausgefunden?