Crimson Desert-Spieler sagt: "sieht auf der PS5 grausig aus", aber die Community hat einen Trick für ihn

Wie die PS5-Version aussieht und läuft, können sich Kritik und Community erst seit eingien Stunden anschauen.

Crimson Desert ist seit gestern Nacht um 23 Uhr spielbar und der Launch war in diesem Fall spannender als bei so manch anderem Titel. Grund dafür: Die Tests zum Spiel basieren auf der PC-Version, weitere Eindrücke gab es nur von der PS5 Pro. Wie es um die Basis PS5 bestellt ist, können sich alle Neugierigen also erst seit wenigen Stunden anschauen. Für manche fiel der Ersteindruck ernüchternd aus.

Community teilt erste Eindrücke und Tipps zu Crimson Desert auf der Basis PS5

Reddit-User kittyguy85 teilt in seinem Post Screenshots von Charakteren und eine Detailaufnahme von Bodentexturen samt Grashalmen. Das erste Fazit der Person lautet: "Das Spiel sieht auf PS5 grausig aus. Vergleicht es mit Ghost of Yotei, GoW, RDR2, Cyberpunk."

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Der Beitrag hat mit 230 Upvotes allerdings bislang zumindest für die Plattform vergleichsweise verhaltenen Zuspruch gefunden - wohlgemerkt in 9 Stunden. Die meisten deutschen Zockerinnen und Zocker dürften auch erst gegen Nachmittag/Abend einen Blick ins Spiel werfen.

Mehr Zustimmung gab es jedoch direkt für einen Tipp, den User flatsound22 ausspricht: "Stell die Unschärfe und Tiefenschärfe aus".

29:13 Endlich wissen wir, was Crimson Desert auf dem Kasten hat - und was nicht!

Autoplay

Ein User stellt dazu fest: "Das war hilfreich." Eine andere Person geht sogar so weit, zu sagen: "ICH LIEBE DICH", während ein anderes Community-Mitglied sich über den Hinweis freut, weil er oder sie die Einstellung im Barrierefreiheits-Reiter glatt übersehen hat.

Ein weiterer Kommentar lautet: "Mach das bei jedem Spiel, das du zockst." Dem würden wir aber nicht so grundsätzlich zustimmen, beziehungsweise ein wenig relativieren.

Wie sinnvoll sind die Tipps?

Häufig empfehlen wir selbst, die Bewegungsunschärfe auszustellen. Gerade bei Partikeleffekten oder Regen kann sie das Bild unschön verziehen oder unruhiger machen. Bei einigen Spieler*innen führt sie sogar zu Motion Sickness.

Dagegen empfinden manche Personen sie als hilfreich, weil sie kleine Unsauberkeiten bei der Performance ausgleichen kann. Gerade in 30 fps-Modi ist die Einstellung bei einigen Titeln beliebt.

Auch die Tiefenschärfe ist Geschmackssache, sie sorgt für einen klareren Fokus auf die wichtigen Charaktere in Dialogen und wirkt sich nicht auf das Bild beim Durchqueren der Spielwelt oder in Kämpfen aus. Wir würden daher davon abraten, die Einstellung grundsätzlich immer auszuschalten. Ihr solltet euch lieber anschauen, ob ihr den Effekt nicht sogar bevorzugt.

Falls ihr ebenfalls unglücklich mit der Optik seid, könnt ihr aber die Community-Tipps natürlich mal ausprobieren und für euch entscheiden. Im Reddit-Post finden sich noch mehr Vorschläge.

Wann kommen detaillierte Einstellungs-Tipps aus der GamePro-Redaktion? Wie immer bei großen Titeln schauen wir uns das im Detail an und haben zum Thema einen ausführlichen Guide für euch. Dieser erscheint noch heute Nachmittag. Auch wir haben erst seit gestern Nacht Zugriff auf die Konsolen-Versionen.

Übrigens äußern sich einige User auch positiv unter dem Beitrag von kittyguy85 und bemerken beispielsweise, dass sie finden, der Titel sehe gut oder sogar großartig aus.

Habt ihr das Spiel schon heruntergeladen oder sogar schon angeschmissen? Was sagt ihr dazu? Oder wartet ihr erst mal Tech-Checks ab?