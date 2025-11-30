Pokémon-Fans wünschen sich den klassischen Pokédex zurück und wollen keine Smartphones mehr

Ein Smartphone benutzen wir im Alltag eigentlich schon oft genug. Muss es da auch unbedingt in Pokémon vorkommen?

Manche Dinge aus der Kindheit sind einfach fest im Kopf verankert: Ash mit seiner roten Kappe, Pikachu an seiner Seite und ein Pokédex, das mehr nach einem Sci-Fi-Gadget aussieht als nach einem Smartphone.

Genau darüber wird immer wieder in der Community diskutiert: Sind Rotom-Handys als Pokédex eigentlich eine gute Idee oder hat Game Freak einen kleinen Teil des ursprünglichen Pokémon-Gefühls geopfert?

“Rotoms waren früher selten – heute brüten wir sie für Smartphones“

In der Diskussion wird ein Punkt immer wieder angesprochen: Rotom, das Geist/Elektro-Pokémon, war früher ein seltenes, fast mysteriöses Taschenmonster.

Ein Kommentar auf Reddit bringt es ziemlich deutlich auf den Punkt:

Ich erinnere mich an Zeiten, als Rotom so selten war, dass ich es für ein Legendary hielt. Und jetzt gibt es offenbar genug, um massenhaft Rotom-Dexes und Rotom-Phones zu bauen?

Ein anderer User geht sogar noch weiter und spricht von einer moralischen Frage:

Rotoms sind Poltergeister, die Elektronik heimsuchen. Der Rotom-Dex war damals schon ein Riesending – jetzt werden sie quasi gezüchtet und abgerichtet, um Smartphones zu betreiben? Das ist schon fast Team-Rocket-Niveau.

Genau diese Vorstellung stößt vielen Fans sauer auf: Die Pokémon fühlen sich nicht mehr wie Partner an, sondern wie Batterien im Smartphone.

Ein Gefühl von Abenteuer

Natürlich spielt auch Nostalgie eine große Rolle. Viele Fans, die mit den frühen Games und dem Anime groß geworden sind, verbinden den klassischen Pokédex mit Entdeckergeist:

Ich weiß noch, wie aufgeregt Ash war, jedes Mal wenn er ein neues Pokémon sah. Der alte Pokédex hatte etwas Magisches.

Andere wünschen sich eine Mischung zweier Welten:

Gebt mir den Gen-4-Pokédex zurück – und dazu ein zusätzliches Gerät wie den Pokétch. Smartphones ergeben zwar Sinn, aber ich mag sie einfach nicht als zentralen Pokédex.

Das Rotom-Phone ist praktisch, aber es fühlt sich weniger wie ein Abenteuer-Gadget und mehr wie ein modernes Gerät an, das wir ohnehin jeden Tag nutzen. Und damit geht für viele Fans ein bisschen Charme verloren.

Ich verstehe den Punkt – manchmal ist oldschool einfach schöner

Ganz ehrlich? Ich verstehe die Fans. Der alte Pokédex hatte etwas Eigenes, etwas Verspieltes. Ein Werkzeug, das nur in der Welt von Pokémon existierte.

Vielleicht bin ich da altmodisch – ich mache mir schließlich bis heute lieber Notizen auf Papier statt ein Google Doc zu öffnen – aber ein Pokédex sollte nicht wie mein echtes Handy aussehen.

Welchen Pokédex mögt ihr am meisten – den klassischen oder den Rotom-Dex?