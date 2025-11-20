Läuft gerade Pokémon-Legenden: Z-A – Mega-Dimension stellt das neue Mega-Zeraora vor
Pokémon-Legenden: Z-A – Mega-Dimension stellt das neue Mega-Zeraora vor

0 Aufrufe

Pokémon-Legenden: Z-A – Mega-Dimension stellt das neue Mega-Zeraora vor

Maximilian Franke
20.11.2025 | 11:47 Uhr

Zum Angebot

Ein neuer Trailer zum ersten DLC Mega-Dimension für Pokémon-Legenden Z-A stellt eine weitere Mega-Evolution für Zeraora vor. Das Elektro-Pokémon ist dabei nicht das einzige Monster, dass mit der Erweiterung dazu kommt. Unter anderem gibt es für Raichu etwa gleich zwei neue Mega-Varianten und Mega-Palimpalim sowie Mega-Espinodon sind ebenfalls bereits offiziell bestätigt.

Um die neuen Story-Missionen zu starten, müsst ihr vorher die Hauptgeschichte von Legenden Z-A abgeschlossen haben. Laut Game Freak erwarten euch zudem starke Gegner mit hohem Level auf euch.

Mega-Dimension erscheint kostenpflichtig am 10. Dezember 2025 und ist mit der Nintendo Switch- und Switch 2-Version von Pokémon-Legenden Z-A kompatibel.
zu den Kommentaren (0)
Preisvergleich
alle anzeigen
Pokémon-Legenden: Z-A
Tipp Nintendo eShop
Pokémon-Legenden: Z-A

ANZEIGE

Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
Pokémon-Legenden: Z-A DLC Mega-Dimension zeigt neues Gameplay und enthüllt Release Video starten   3:33

vor einer Woche

Pokémon-Legenden: Z-A DLC "Mega-Dimension" zeigt neues Gameplay und enthüllt Release
Pokémon-Legenden: Z-A – Mega-Dimension stellt das neue Mega-Zeraora vor Video starten   1:30

vor 26 Minuten

Pokémon-Legenden: Z-A – Mega-Dimension stellt das neue Mega-Zeraora vor
Pokémon-Legenden: Z-A - Testvideo zum neuen Taschenmonster-Abenteuer Video starten   10:29

14.10.2025

Pokémon-Legenden: Z-A - Testvideo zum neuen Taschenmonster-Abenteuer
Erster DLC für Pokémon-Legenden Z-A angekündigt - schon vor Release des RPGs Video starten   0:45

14.09.2025

Erster DLC für Pokémon-Legenden Z-A angekündigt - schon vor Release des RPGs
Spiele-Trailer

Spiele-Trailer
19.361 Videos

Zum Kanal
Pokémon-Legenden: Z-A

Pokémon-Legenden: Z-A

Genre: Rollenspiel

Release: 16.10.2025 (Switch, Switch 2)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Beliebt
alle anzeigen
Call of Duty: Black Ops 7 feiert die Rückkehr der Nuketown-Map mit einem neuem Trailer Video starten   1:28

vor 3 Stunden

Call of Duty: Black Ops 7 feiert die Rückkehr der Nuketown-Map mit einem neuem Trailer
Dragon Ball: Gekishin Squadra bekommt Super-Saiyajin 4 Vegeta, Ultimate Gohan und Broly als spielbare Kämpfer in Season 2 Video starten   1:44

vor einem Tag

Dragon Ball: Gekishin Squadra bekommt Super-Saiyajin 4 Vegeta, Ultimate Gohan und Broly als spielbare Kämpfer in Season 2
Record of Ragnarok - Trailer zum Start der dritten Staffel auf Netflix Video starten   1:56

vor 22 Stunden

Record of Ragnarok - Trailer zum Start der dritten Staffel auf Netflix
Der schlechteste CoD-Start aller Zeiten - Aber ist der Multiplayer besser? Video starten   11:43

vor einem Tag

Der schlechteste CoD-Start aller Zeiten - Aber ist der Multiplayer besser?
Umfangreicher Ghost of Yotei-Patch angekündigt und das steckt drin Video starten   1     1:31

vor 19 Stunden

Umfangreicher Ghost of Yotei-Patch angekündigt und das steckt drin
Ab sofort könnt ihr Dragon Ball: Sparking! Zero auch auf Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 spielen Video starten   1:35

vor 6 Tagen

Ab sofort könnt ihr Dragon Ball: Sparking! Zero auch auf Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 spielen
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
Pokémon-Legenden: Z-A – Mega-Dimension stellt das neue Mega-Zeraora vor Video starten   1:30

vor 20 Minuten

Pokémon-Legenden: Z-A – Mega-Dimension stellt das neue Mega-Zeraora vor
Call of Duty: Black Ops 7 feiert die Rückkehr der Nuketown-Map mit einem neuem Trailer Video starten   1:28

vor 3 Stunden

Call of Duty: Black Ops 7 feiert die Rückkehr der Nuketown-Map mit einem neuem Trailer
Umfangreicher Ghost of Yotei-Patch angekündigt und das steckt drin Video starten   1     1:31

vor 19 Stunden

Umfangreicher Ghost of Yotei-Patch angekündigt und das steckt drin
Record of Ragnarok - Trailer zum Start der dritten Staffel auf Netflix Video starten   1:56

vor 22 Stunden

Record of Ragnarok - Trailer zum Start der dritten Staffel auf Netflix
Der schlechteste CoD-Start aller Zeiten - Aber ist der Multiplayer besser? Video starten   11:43

vor einem Tag

Der schlechteste CoD-Start aller Zeiten - Aber ist der Multiplayer besser?
Dragon Ball: Gekishin Squadra bekommt Super-Saiyajin 4 Vegeta, Ultimate Gohan und Broly als spielbare Kämpfer in Season 2 Video starten   1:44

vor einem Tag

Dragon Ball: Gekishin Squadra bekommt Super-Saiyajin 4 Vegeta, Ultimate Gohan und Broly als spielbare Kämpfer in Season 2
ARC Raiders hat die besten Videospiel-Storys, die nie geschrieben wurden Video starten   1:06:34

vor 4 Tagen

ARC Raiders hat die besten Videospiel-Storys, die nie geschrieben wurden
Metroid Prime 4 Beyond - Spielwelt, Fähigkeiten, Vi-o-La-Motorrad: Übersichtsvideo stellt das neue Samus-Abenteuer vor Video starten   4     7:31

vor 5 Tagen

Metroid Prime 4 Beyond - Spielwelt, Fähigkeiten, Vi-o-La-Motorrad: Übersichtsvideo stellt das neue Samus-Abenteuer vor
So gut kann kein anderes Spiel Geschichten erzählen! Video starten   1   10:40

vor 5 Tagen

So gut kann kein anderes Spiel Geschichten erzählen!
Solo Leveling: Karma zeigt erstes Gameplay zum Spiel und Jinwoo mit seiner mächtigen Schattenarmee Video starten   1:16

vor 5 Tagen

Solo Leveling: Karma zeigt erstes Gameplay zum Spiel und Jinwoo mit seiner mächtigen Schattenarmee
Solo Leveling: Karma zeigt Jinwoo als Teenager und seine gesamte tragische Geschichte im neuen Opening Video starten   1:39

vor 5 Tagen

Solo Leveling: Karma zeigt Jinwoo als Teenager und seine gesamte tragische Geschichte im neuen Opening
Red Dead Redemption: Rockstars Western-Epos erscheint im Dezember 2025 auch für Current-Gen-Konsolen und Mobile Video starten   1   1:02

vor 6 Tagen

Red Dead Redemption: Rockstars Western-Epos erscheint im Dezember 2025 auch für Current-Gen-Konsolen und Mobile
mehr anzeigen