Pokémon-Legenden: Z-A – Mega-Dimension stellt das neue Mega-Zeraora vor

Ein neuer Trailer zum ersten DLC Mega-Dimension für Pokémon-Legenden Z-A stellt eine weitere Mega-Evolution für Zeraora vor. Das Elektro-Pokémon ist dabei nicht das einzige Monster, dass mit der Erweiterung dazu kommt. Unter anderem gibt es für Raichu etwa gleich zwei neue Mega-Varianten und Mega-Palimpalim sowie Mega-Espinodon sind ebenfalls bereits offiziell bestätigt.

Um die neuen Story-Missionen zu starten, müsst ihr vorher die Hauptgeschichte von Legenden Z-A abgeschlossen haben. Laut Game Freak erwarten euch zudem starke Gegner mit hohem Level auf euch.

Mega-Dimension erscheint kostenpflichtig am 10. Dezember 2025 und ist mit der Nintendo Switch- und Switch 2-Version von Pokémon-Legenden Z-A kompatibel.