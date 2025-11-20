0 Aufrufe
Pokémon-Legenden: Z-A – Mega-Dimension stellt das neue Mega-Zeraora vor
Ein neuer Trailer zum ersten DLC Mega-Dimension für Pokémon-Legenden Z-A stellt eine weitere Mega-Evolution für Zeraora vor. Das Elektro-Pokémon ist dabei nicht das einzige Monster, dass mit der Erweiterung dazu kommt. Unter anderem gibt es für Raichu etwa gleich zwei neue Mega-Varianten und Mega-Palimpalim sowie Mega-Espinodon sind ebenfalls bereits offiziell bestätigt.
Um die neuen Story-Missionen zu starten, müsst ihr vorher die Hauptgeschichte von Legenden Z-A abgeschlossen haben. Laut Game Freak erwarten euch zudem starke Gegner mit hohem Level auf euch.
Mega-Dimension erscheint kostenpflichtig am 10. Dezember 2025 und ist mit der Nintendo Switch- und Switch 2-Version von Pokémon-Legenden Z-A kompatibel.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.