Pokémon Pokopia enthüllt neues Jirachi-Event: Das müsst ihr für das Sternschnuppen-Pokémon erledigen

In Pokémon Pokopia startet bald ein Jirachi-Event.

In wenigen Tagen startet das nächste kostenlose Event in Pokopia. Mit dabei ist das neue Pokémon Jirachi und einige Items, die ihr während des Fests für eure Stadt freischalten könnt.

Das steckt alles im Jirachi-Event

Los geht esam 23. Juni um 5:00 Uhr morgens. Ab dann habt ihr bis zum 8. Juli um 04:59 Uhr Zeit, um die neuen Inhalte freizuschalten – es sei denn natürlich, ihr schummelt mit Zeitreisen.

0:19 Pokémon Pokopia Zeitreisen: So überspringt ihr nervige Wartezeiten und farmt Wunderinseln

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Im Zentrum des Events steht das Stahl/Psycho-Pokémon Jirachi. Die knuffige Sternschnuppe möchte natürlich Wünsche erfüllen und genau das macht ihr auch, um entsprechende Belohnungen zu ergattern.

Habt ihr mit Jirachi geredet, bekommt ihr eine Anleitung für Wunschzettel von ihm. Damit könnt ihr zu anderen Pokémon gehen, die euch ihre Wünsche verraten.

Erfüllt ihr diese Aufgaben, verwandelt sich der Wunschzettel in einen glitzernden Wunschzettel und genau die will Jirachi haben. Im Austausch bekommt ihr dafür die neuen Event-Items.

Da Jirachi wieder einen Laden im Pokémon Center eröffnet, müsst ihr dementsprechend auch mindestens ein Pokémon Center wieder aufgebaut haben, um am Event teilzunehmen.

Was kommt als nächstes in Pokémon Pokopia?

Neben dem Jirachi-Event könnt ihr euch im August auf ein großes, kostenloses Update freuen. Darin könnt ihr mit einer neuen Ditto-Form unter Wasser abhängen und eure eigenen Meereswelten bauen.

Zeitgleich erscheint außerdem der erste kostenpflichtige DLC für Pokopia, der eine neue Karte und Pokémon mitbringt – ebenfalls mit Unterwasser-Thematik.

Die Erweiterung erscheint als Teil eines Erweiterungspasses, der insgesamt drei DLCs enthält, die bis 2027 veröffentlicht werden. Die Inhalte für DLC 2 und 3 sind allerdings aktuell noch nicht bekannt.

Was denkt ihr: Freut ihr euch auf das Jirachi-Event oder würdet ihr euch mittlerweile ein anderes Event-Format wünschen?