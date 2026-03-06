14 Aufrufe
Pokémon Pokopia Zeitreisen: So überspringt ihr nervige Wartezeiten und farmt Wunderinseln
In Pokémon Pokopia könnt ihr in der Zeit reisen! Das Spiel läuft in Echtzeit ab und orientiert sich dabei an dem Datum und der Uhrzeit eurer Switch 2. Wenn ihr in den Systemeinstellungen ein bisschen Magie passieren lasst, könnt ihr in die Zukunft springen und so etwa nervige Bauzeiten von Gebäuden umgehen oder mehrere Wunderinseln an einem Tag besuchen.
Wie genau das geht, erfahrt ihr in diesem kurzen Video!
