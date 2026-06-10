Pokémon Pokopia Update 1.1 sorgt dafür, dass die Monster beim Bauen nicht mehr ständig im Weg stehen und macht die Welt ein bisschen lebendiger

Für Pokémon Pokopia ist ein neues Update erschienen, das einige spielerische Neuerungen mitbringt.

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Maximilian Franke
10.06.2026 | 11:55 Uhr

Pokémon Pokopia hat ein neues Update bekommen! Pokémon Pokopia hat ein neues Update bekommen!

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Für Pokémon Pokopia ist kürzlich Update 1.1 erschienen, das nicht nur jede Menge Fehler behebt, sondern auch ein paar neue Gameplay-Features hinzufügt. Wir fassen euch die wichtigsten Neuerungen zusammen.

Der Patch ist relativ klein, es gibt also keine ganz großen Inhalte wie neue Pokémon oder Maps. Dafür könnt ihr ab sofort aber von kleineren Änderungen profitieren, mit denen die Welt ein bisschen lebendiger wirkt, oder die euch ein paar Nerven sparen (via Nintendo).

Die Highlights von Update 1.1

  • Beim Platzieren von Objekten sollten Pokémon sich nicht mehr dorthin stellen, wo ihr gerade etwas abstellen wollt
  • Das Limit für Elektrizität wurde von 512 auf 1.024 erhöht, ihr könnt also mehr Elektro-Geräte platzieren und nutzen
  • Pokémon haben neue Gesprächsvariationen im Dialog mit euch und anderen Pokémon
  • Wenn ihr Betten oder Sitzmöbel nutzt, legen oder setzen sich Pokémon jetzt mit dazu, wenn sie euch gerade folgen
  • bei mehrstöckigen Gebäuden könnt ihr jetzt die Etage festlegen, auf der ein Pokémon wohnen soll
  • Pokémon priorisieren jetzt Community-Boxen in der Nähe ihrer Habitate
  • ihr könnt jetzt Vulkangestein auf der Vulkan-Wunschinsel abbauen

Video starten 1:40 Pokémon Pokopia enthüllt neue Unterwassergebiete und kostenpflichtigen Erweiterungspass

Wie ihr seht, sind keine weltbewegenden neuen Inhalte dabei, aber das Leben in Welkwüstia wird zumindest ein bisschen angenehmer, etwa weil ihr beim Aufbau eures Stromnetzwerks deutlich mehr Freiheit bekommt.

Dass Pokémon jetzt seltener im Weg stehen, während Ditto gerade etwas vor sich platzieren möchte, ist ebenfalls eine willkommene Neuerung, immerhin kann es wirklich nervig sein, wenn beim Bauen irgendein dahergelaufenes Porenta gerade der Meinung ist, sich unbedingt an den Ort stellen zu müssen, wo das neue Sofa stehen soll.

Große neue Content-Updates sind bereits angekündigt

Falls ihr auf “richtigen” neuen Content wartet, müsst ihr nicht mehr allzu lange warten. Auf der letzten Nintendo Direct wurde nicht nur ein großes Gratis-Update im Sommer bestätigt, sondern auch ein Erweiterungspass mit gleich drei Erweiterungen.

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Sowohl das kostenlose Update, als auch der erste kostenpflichtige DLC erscheinen im August 2026. Die anderen Addons folgen Ende des Jahres und 2027.

Wenn ihr die kompletten Patch Notes mit allen Details im Original lesen möchtet, findet ihr sie auf Seite 2 dieses Artikels.

Was denkt ihr: Ist bei den Patch-Änderungen etwas dabei, über das ihr euch freut?

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