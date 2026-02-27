Läuft gerade Pokémon XD: Der dunkle Sturm kommt mit Nintendo Switch Online zurück auf moderne Hardware
Maximilian Franke
27.02.2026 | 16:10 Uhr

Der Game Cube-Klassiker Pokémon XD: Der dunkle Sturm kehrt auf die Switch zurück. Als Teil von Nintendo Switch Online + Erweiterungspass landet das RPG im März 2026 im kostenpflichtigen Abo.
Pokémon XD: Der Dunkle Sturm

Pokémon XD: Der Dunkle Sturm

Genre: Rollenspiel

Release: 17.11.2005 (GC)

